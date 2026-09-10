Національна опера представить першу сертифіковану постановку "Варіації Доніцетті" хореографії Баланчина

Текст: Олена Савченко

Першу сертифіковану постановку неокласичного балету "Варіації Доніцетті" хореографії Джорджа Баланчина для української трупи на танцювальну музику з опери "Дон Себастьян" Гаетано Доніцетті сьогодні побачать глядачі у Національній опері у Києві.

"Баланчина взяв стиль XIX століття і перетворив його на сучасне мистецтво, він відкинув старі сюжети, пантоміму. Часто він робив виставу без костюмів, без декорацій. У нашій виставі є костюми, але немає декорацій та сюжету. Це тільки чистий танець, який маскується під XIX століття… Але це дуже сучасна техніка. Він був професійним музикантом й для нього рухи – це музика, що ожила. Немає більш музикального хореографа, ніж Баланчин", – розповів балетмейстер-постановник вистави Олексій Ратманський на брифінгу напередодні прем'єри.

За його словами, дуже шкода, що українські артисти не танцювали хореографію Баланчина й цей крок треба було зробити, щоб рухатися вперед.

Як зазначила репетитор з балету в Національній опері Тетяна Білецька, працювати трупі після відпустки та під час постійних тривог було дуже важко, але колектив справився.

"Артисти повинні бути слухняними, віддатися творчому процесу й виконувати на високому професійному рівні все те, що балетмейстер від них вимагає. Я бачила, як вони віддано працювали в цей час й думаю, глядач це оцінить", – відзначила Білецька.

За словами прем'єра балетної трупи Микити Сухорукова, за три тижні репетицій треба було освоїти іншу хореографічну техніку.

"Казати, що ми цілком зрозуміли Баланчина – ні… Ми працювали, старалися. Його хореографія – це зовсім інша техніка, яка не схожа на те, з чим ми стикалися усе своє життя. Там багато іншого – від позицій корпусу до підготовки до стрибків і кількості самих стрибків. Це цікаво й важко, адже в тобі працюють м'язи, про які ти навіть не здогадувався. Але ми зробили все можливе, що від нас залежало", – наголосив Сухоруков.

На думку прем'єра балетної трупи Ярослава Ткачука, дуже допомагають у роботі над виставою класичні уроки, які проводить Ратманський.

"Спочатку вони були незвичні, потім цікавіші, а потім ми зрозуміли, що нам багато рухів легше робити після його уроків", – зазначив Ткачук.

Ратманський – український танцівник, соліст балету Національної опери України ім. Т. Шевченка, заслужений артист України. З 2008 року і донині – хореограф в Американському театрі балету в Нью-Йорку.

Джордж Баланчин (1904 – 1983) – хореограф грузинського походження, засновник американського балету.

Фото: Національна опера України