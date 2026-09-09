Мінкультури тричі просило ДПСУ дозволити виїзд за кордон Потапу у 2022р, після березня 2025р таких звернень не було

Міністерство культури України тричі зверталося до Державної прикордонної служби України (ДПСУ) з листами щодо сприяння у виїзді за кордон заслуженого артиста України Олексія Потапенка (сценічний псевдонім Потап) у 2022 році, але після оновлення у березні 2025 року правил виїзду за кордон діячів культури таких звернень не було.

"4 березня 2025 року Кабінет міністрів України прийняв постанову №244 "Про внесення змін до правил перетинання державного кордону громадянами України". Цим документом створено правові підстави для тимчасового виїзду за межі України чоловіків призовного віку, які провадять професійну діяльність у сфері культури. Від 4 березня 2025 року Міністерство культури України не зверталося до Державної прикордонної служби України з листами щодо сприяння у виїзді за кордон Олексія Потапенка", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в міністерстві.

Водночас, у Мінкультури зазначили, що за пошуком в системі електронного документообігу відомства знайдено три вихідних документи, адресованих Держприкордонслужбі, які датовані 2022 роком, з проханням дозволити Потапенку виїзд за межі державного кордону.

У 2022 році міністром культури та інформаційної політики України був Олександр Ткаченко.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року Потапенко заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів в'їжджав і виїжджав з України на законних підставах. До цього він заявляв, що в Україні є декілька легальних способів перетинати кордон і він має один із таких.

В інтерв'ю російському YouTube-проєкту "Скажи Гордеевой", яке було опубліковано 8 вересня 2026 року, Потапенко заявив, що виїжджав з України від початку повномасштабного вторгнення РФ багато разів під приводом благодійної роботи за дозволами, які видавали різноманітні міністерства, зокрема Мінкультури і Міноборони, та різні компанії. Також він заявив, що уже півтора роки не відвідував Україну.

3 вересня 2026 року петиція на сайті інтернет-представництва президента із закликом ініціювати процедуру позбавлення виконавця Потапа почесного звання "Заслужений артист України" набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

За словами авторки петиції, серед підстав: публічне використання та популяризацію російськомовного культурного продукту; публічні висловлювання та дії щодо української мови, які можуть сприйматися як її знецінення, висміювання або протиставлення українській національній ідентичності; публічну співпрацю та створення спільного медійного контенту з громадянами РФ та представниками російського шоу-бізнесу; фактичне проживання та професійну діяльність за межами України.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Потапенку звання "Заслужений артист України" в червні 2020 року.