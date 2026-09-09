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Культура

Столичні театри будуть продовжувати вистави під час загрози жовтого рівня

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Столичні театри будуть продовжувати вистави під час загрози жовтого рівня

Столичні театри повідомляють про новий порядок проведення вистав під час повітряної загрози жовтого і червоного рівнів.

Зокрема, Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки, Молодий театр, Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра опублікували однотипні повідомлення про новий порядок проведення вистав у театрі під час сигналу "Повітряна тривога".

У разі встановлення сигналу червоного рівня загрози театр зупиняє показ вистави, а після відбою або зміни рівня загрози на жовтий виставу буде поновлено. 

Водночас у разі встановлення сигналу жовтого рівня загрози показ вистави театр зупиняти не буде, перебування у глядацькій залі, будівлі чи на території театру здійснюється на розсуд глядачів.

Крім того, у разі оголошення тривоги жовтого рівня вистава розпочинається відповідно до встановленого графіка.

Якщо під час сигналу "Повітряна тривога" жовтого рівня загрози глядач вирішить залишити приміщення театру, у такому разі необхідно зафіксувати факт виходу у чергового адміністратора на виході з театру. За умови такої фіксації глядач може обміняти квиток на іншу виставу чи дату.

Як повідомлялося, 4 вересня уряд встановив, що: сигнал "Повітряна тривога" у загальнодержавній автоматизованій системі централізованого оповіщення за інформацією Повітряних сил Збройних сил України диференціюється з класифікацією за такими рівнями загроз засобів повітряного нападу: червоний рівень – ракетна або ракетно-дронова загроза, або масована дронова загроза; жовтий рівень – дронова загроза.

Документом унормовано, що під час повітряної загрози жовтого рівня суб'єкти господарювання можуть здійснювати діяльність, а перебування відвідувачів в закладах здійснюється на їх власний розсуд.

Крім того, Кабмін доручив профільним відомствам визначити рекомендації щодо механізму проведення масових культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх заходів у разі встановлення жовтого рівня загрози.

#київ #повітряна_тривога #театри #жовтий_рівень
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