Україна залучає міжнародне фінансування на збереження кіноколекції "Довженко-Центру" – Бережна

Україна залучає міжнародну підтримку на збереження кіноколекції державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" (Київ), повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"На Lumière Summit Міжнародний альянс із захисту культурної спадщини в зонах конфліктів ALIPH разом із Національним центром кіно та анімації Франції (CNC) оголосили про нову міжнародну програму зі збереження кінематографічної та аудіовізуальної спадщини. Цього року ALIPH спрямує перші 500 тисяч доларів на невідкладні проєкти програми", – написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, Україна стала однією з перших країн, які отримають підтримку, зокрема, фінансування спрямують "Довженко-Центру", який зберігає близько 62 тис. кіноплівок.

Віцепрем'єрка також розповіла, що під час саміту учасники говорили про те, як зберегти культурну спадщину в умовах воєн, криз та інших викликів.

"Президент Франції Еммануель Макрон визначив захист кінематографічної спадщини в усіх країнах світу одним із пріоритетів. Для України це питання особливо гостре. росія руйнує наші культурні інституції, архіви й пам'ятки, намагаючись знищити українську пам'ять та ідентичність", – написала Бережна.