Потап заявляє, що виїжджав з України під приводом благодійності за дозволами різних міністерств і компаній

Продюсер, співак, заслужений артист України Олексій Потапенко (сценічний псевдонім Потап) заявляє, що виїжджав з України від початку повномасштабного вторгнення РФ багато разів під приводом благодійної роботи за дозволами, які видавали різноманітні міністерства та компанії.

"Кожного разу це були різні міністерства, різні ситуації, компанії, фірми. Це був один привід – благодійна робота. В залежності від того, з якою ти їдеш метою, наприклад, на зйомки, або прямий ефір, або марафон, аукціон в Чікаго, то ти виїжджаєш чи від Міністерства культури, Міністерства оборони, чи від компанії, яка подає ці документи, на якесь із міністерств. От я виїжджав і заїжджав так багато разів, від одного міністерства, від іншого, від такої компанії, від компанії, яка допомагає медикам", – сказав Потапенко в інтерв'ю російському YouTube-проєкту "Скажи Гордеевой".

Він зазначив, що виїжджав під благодійним приводом, але паралельно займався комерційними проєктами. "Дуже важко. Я взагалі, якщо чесно, задовбався. Кожного разу, коли приїжджаєш, і одразу думаєш, як звідти виїхати", – додав виконавець.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року Олексій Потапенко заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів в'їжджав і виїжджав з України на законних підставах. До цього він заявляв, що в Україні є декілька легальних способів перетинати кордон і він має один із таких.

3 вересня 2026 року петиція на сайті інтернет-представництва президента із закликом ініціювати процедуру позбавлення виконавця Потапа почесного звання "Заслужений артист України" набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

За словами авторки петиції, серед підстав: публічне використання та популяризацію російськомовного культурного продукту; публічні висловлювання та дії щодо української мови, які можуть сприйматися як її знецінення, висміювання або протиставлення українській національній ідентичності; публічну співпрацю та створення спільного медійного контенту з громадянами РФ та представниками російського шоу-бізнесу; фактичне проживання та професійну діяльність за межами України.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Потапенку звання "Заслужений артист України" в червні 2020 року.