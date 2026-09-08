Український Оскарівський Комітет обере фільм-претендент від України на 99-ту премію "Оскар" 16 вересня

Український Оскарівський Комітет звертається до профільних державних і культурних інституцій, бізнесу, фондів та меценатів із закликом долучитися до підтримки промокампанії фільму, який буде обрано представляти Україну на премії "Оскар".

"Засідання Українського Оскарівського Комітету, на якому буде визначено фільм-претендент від України на 99-ту премію "Оскар", відбудеться 16 вересня. Склад Комітету буде оприлюднено після оголошення фільму-претендента", – йдеться у зверненні, оприлюдненому у вівторок в соцмережі Facebook.

В комітеті наголосили, що національного кандидата –​ лише початок шляху.

"Для повноцінної участі в міжнародному нагородному сезоні необхідні покази, робота з пресою, професійними спільнотами та системна міжнародна комунікація. Сьогодні в Україні немає сталої системи державної підтримки промокампанії національного кандидата. Ми переконані, що така підтримка має стати постійною практикою і щороку забезпечувати належне міжнародне просування фільму, який представляє країну. Адже йдеться не лише про окремий фільм, а про видимість української культури у світі", – підкреслює пресслужба комітету.