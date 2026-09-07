"Мистецький поїзд" Укрзалізниці у Молдові відвідали понад 2 тис. людей

"Мистецький поїзд" Укрзалізниці повернувся з Молдови, де у серпні-вересні відбувався перший етап міжнародного туру мандрівної експозиції "Відвага нації" (Courage of a Nation), його відвідали понад 2 тис. людей, повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Унікальний поїзд-галерея побував у трьох містах Республіки Молдова – Кишиневі, Унгенах та Бєльцях, де його відвідали понад дві тисячі гостей. Причому рекордна кількість гостей припала саме на Бєльці – північне місто з потужною українською діаспорою та високим інтересом від місцевої молоді, що і дозволило перетнути позначку у 50 тис відвідувачів експозиції з моменту її створення", – йдеться у повідомленні Укрзалізниці у понеділок у Телеграмі.

Зазначається, що цього року, до початку міжнародної подорожі, виставку унікальних робіт філантропа, фотографа та великого друга Укрзалізниці Говарда Баффетта було оновлено. Тож представники понад 10 різних країн, які побували на виставці "Відвага нації", присвяченій стійкості й мужності українського народу під час війни, побачили ці світлини першими.

Як повідомлялося, американський філантроп і бізнесмен, засновник The Howard G. Buffett Foundation Говард Баффет наразі перебуває в Україні. У понеділок він побував на українсько-молдовському кордоні.

Як зазначили в Укрзалізниці, традиційно, всі бажаючі після відвідування фотовиставки мали змогу обрати три роботи, які найбільше їх вразили. "Так, лідером за відгуками відвідувачів у міжнародному турі стала одна з нових світлин – 10-річна гімнастка Саша Паскаль, що після ампутації залишилась у спорті та вже не раз здивувала світ прикладом української стійкості", – йдеться у повідомленні.

Наразі унікальний поїзд-галерея, створений за підтримки The Howard G. Buffett Foundation під кураторством дворазового лауреата Пулітцерівської премії Мухаммеда Мухейсена, готується до наступних країн-союзників.