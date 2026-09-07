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Культура

Мінкультури проводить ринкові консультації щодо архітектурного конкурсу на Національний пантеон

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Мінкультури проводить ринкові консультації щодо архітектурного конкурсу на Національний пантеон

Міністерство культури України проводить попередні ринкові консультації щодо закупівлі послуг з організації та проведення відкритого всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію щодо об'єкта "Український національний пантеон" у Києві.

Згідно з повідомленням міністерства, підготовлено технічне завдання, що визначає передбачуваний обсяг і зміст майбутніх послуг, та проєкт договору про закупівлю. 

У відомстві запрошують до участі суб'єктів господарювання, які мають можливість і досвід надання відповідних послуг, просимо ознайомитися з документами та надати інформацію щодо: можливості виконання обсягу послуг, визначеного технічним завданням; орієнтовної вартості послуг; орієнтовних строків виконання; зауважень і пропозицій до технічного завдання та проєкту договору – за наявності; інші відомості, що можуть допомогти Міністерству під час підготовки майбутньої закупівлі.

Зазначається, що інформацію необхідно надіслати до 18 вересня 2026 року на електронну адресу: [email protected].

"Міністерство проводить ринкові консультації виключно для аналізу ринку, планування закупівлі та підготовки до її проведення. Консультації не є процедурою закупівлі. Надання інформації в межах ринкових консультацій не є пропозицією укласти договір і не створює для суб'єктів господарювання переваг або обмежень під час можливої участі у майбутній закупівлі", – наголосили у міністерстві.

Як повідомлялося, 1 липня Верховна Рада підтримала створення Українського національного пантеону.

Кабінет міністрів України передбачив розміщення Українського національного пантеону на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

#конкурс #мінкультури #український_національний_пантеон
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