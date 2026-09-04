Внаслідок російської атаки на Київ постраждав заповідник "Софія Київська" – Мінкульт

Внаслідок чергової російської атаки була пошкоджена пам’ятка архітектури національного значення – Будинок Консисторії на території Національного заповідника "Софія Київська", повідомляє Міністерство культури України.

"У будівлі пошкоджено вікна та віконні рами. Жертв і постраждалих серед людей на території заповідника немає", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Національний заповідник "Софія Київська" внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, списку світової спадщини під загрозою, а також перебуває під посиленим захистом відповідно до Другого протоколу до Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту. Атаки на такі об’єкти є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та становлять загрозу культурній спадщині світового значення.

Загалом, за даними Міністерства культури України, на кінець серпня 2026 року внаслідок повномасштабної російської агресії зафіксовано пошкодження або руйнування 2138 об’єктів культурної спадщини та 2640 закладів культури.

Як повідомлялося, вдень у п’ятницю було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на вул. Володимирська у Києві навпроти Софійського собору. Дрон, за словами президента України Володимира Зеленського, "був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі".