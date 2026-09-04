Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

Український оскарівський комітет отримав 8 заявок претендентів на "Оскар" від України

2 хв читати
Додати як джерело
Український оскарівський комітет отримав 8 заявок претендентів на "Оскар" від України

Український оскарівський комітет отримав вісім заявок на участь фільмів у відборі на 99-ту премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Згідно з повідомленням комітету, заявки, що надійшли від таких проєктів: "Вічник" (реж. Іван Ніколайчук); "Війна очима тварин" (реж. Мирослав Слабошпицький, Юлія Шашкова, Максим Тузов, Олексій Мамедов, Святослав Костюк, Іван Сауткін, Андрій Лідаговський); "Кіллхаус" (реж. Любомир Левицький); "Останній Прометей Донбасу" (реж. Антон Штука); "Простий Солдат" (реж. Артем Рижиков, Хуан Каміло Крус

"Сліди", реж. Аліса Коваленко, Марися Нікітюк); "Тиха повінь" (реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук); "The Last Message" (реж. Андрій Волошин, Олексій Лєбєдєв).

Зазначається, що Комітет розглядає отримані заявки на відповідність вимогам Американської академії кінематографічних мистецтв і наук та на засіданні визначить фільм, який представлятиме Україну.

У відомстві нагадали, що 15 фільмів, що увійдуть до шортліста міжнародної премії в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм", буде оголошено 15 грудня 2026 року. П’ять фільмів-номінантів у категорії стануть відомі 21 січня 2027 року. А церемонія вручення 99-ї премії "Оскар" відбудеться 14 березня 2027 року.

Як повідомлялося, 22 січня Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів на 98-му премію "Оскар", українські стрічки не потрапили до переліку.

Стрічка "Порцелянова війна" режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва не перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 97-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 96-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

У 2019 році від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" (Evge), 2020-го – "Атлантида" Валентина Васяновича (Atlantis), 2021-го – "Погані дороги" Наталії Ворожбит, 2022-го – "Клондайк" Марини Ер Горбач, 2023-го – "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, 2024-го – "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка.

#оскарівський_комітет #кіно
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Щорічний Молитовний сніданок: виступи Науседи, Келлога, Пенса, гімн від Злати Огневич і меню від Клопотенка

Щорічний Молитовний сніданок: виступи Науседи, Келлога, Пенса, гімн від Злати Огневич і меню від Клопотенка

Щорічний Національний молитовний сніданок-2026 під патронатом президента України відбувся у столиці України в неділю. Як передає кореспондент аген…

Читати
Немає офіційних звернень про порушення конфлікту інтересів на "Тисячовесні" і підстав для перегляду рішень – Бережна

Немає офіційних звернень про порушення конфлікту інтересів на "Тисячовесні" і підстав для перегляду рішень – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що уникнути ситуації, коли на "Тисячовесні" люди…

Читати
У "Тисячовесні-2026" в сучасній музиці перемогли проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro

У "Тисячовесні-2026" в сучасній музиці перемогли проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro

У фінальному пітчингу ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Сучасна музика" перемогло 144 проєкти. Загало…

Читати
Фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату" перемогли у "Тисячовесні-2026"

Фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату" перемогли у "Тисячовесні-2026"

У фінальному пітчингу ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометр…

Читати