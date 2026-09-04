Бережна підписала накази щодо переможців "Тисячовесни-2026"

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики-міністерка культури Тетяна Бережна підписала накази щодо визначення переможців ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна-2026".

Зокрема, згідно з наказами Мінкультури №№1012-1014, 1018-1020 і 1065 від 27 серпня і 3 вересня, офіційно визначені переможці мистецького конкурсу з відбору культурно-мистецьких проектів, спрямованих на реалізацію ініціативи президента України зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна".

Зокрема, опубліковані додатки з переліком 680 проєктів, які отримають державне фінансування: "Ігрові фільми та серіали" – 91 проєкт; "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" – 30 проєктів; "Неігрові (документальні) фільми та серіали" – 70 проєктів; "Перформативне мистецтво" – 133 проєкти; "Сучасна музика" – 144 проєкти; "Візуальне мистецтво" – 77 проєктів; "Аудіовізуальні шоу та відеоролики для соцмереж" – 135 проєктів.

Загальна вартість проєктів-переможців складає 5,7 млрд грн, з них держава профінансує 3,37 млрд грн. Зокрема, на кіно загальна вартість проектів склала 4,72 млрд грн (2,58 млрд грн – держфінансування, 2,15 млрд грн – співфінансування) і на мистецькі проєкти – 977,6 млн грн (793,3 млн грн – держфінансування, 184,3 млн грн – співфінансування).

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). Після 16 серпня було оголошено проєкти-переможці "Тисячовесни-2026" в семи категоріях.

У фінальному пітчингу продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометражні і короткометражні проєкти різних жанрів. Серед них фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату". В категорії "Неігрові (документальні) фільми та серіали" перемогло 70 проєктів, серед яких фільми про Superhumans, Симоненка, Яблонську, Кривцова, вбивство Фаріон і Гонгадзе. В категорії "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" перемогли 30 проєктів, серед яких "Байки Сковороди", "Товариство ІПСОшників" і мультик про пса Патрона. В категорії "Перформативне мистецтво" перемогло 133 проєкти, серед них 20 проєктів театрів Франка, Заньковецької, Лисенка, Лесі Українки і низка фестивалів. В категорії "Сучасна музика" перемогло 144 проєкти, серед них проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro. В категорії "Візуальне мистецтво" перемогло 77 проєктів, з них від кіностудії Довженка, Гогольфеста, Ukraïner, NAMU та Одеської кіностудії. У категорії "Аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж" перемогло 135 проєктів, з яких Ukraïner, Babylon’13, "НАШІ БЕЗ рАШІ", "Відвал ніг" і "Нашебачення".

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Вона зазначала, що уряд планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт, серед пропозицій додаткові 4 млрд грн.

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році. Крім того, планується запровадити регулювання залучення штучного інтелекту (ШІ), підняття прохідного балу на пітчинг, розділення дебютантів і досвідчених заявників.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з’явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.