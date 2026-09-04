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Культура

Виставка переможців конкурсу World Press Photo 2026 відкрилась в Києві

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Відвідувачі біля "фото року 2026" — "Розлучені імміграційною службою ICE" Керол Гузі / ZUMA Press, iWitness, для Miami Herald. Національний центр Олександра Довженка, Київ, 03.09.2026
Відвідувачі біля "фото року 2026" — "Розлучені імміграційною службою ICE" Керол Гузі / ZUMA Press, iWitness, для Miami Herald. Національний центр Олександра Довженка, Київ, 03.09.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Це найвідоміше змагання серед фотожурналістів та документальних фотографів. Цього року 3 747 авторів з 141 країни подали на суд журі 57 376 робіт. Кращі з них представлені на цій виставці.

Найбільше робіт зроблено в гарячих токах світу. Вони розповідають про військові дії між державами, про громадянські війни, про сутички між правоохоронцями та правопорушниками, показують політичні протести та їх наслідки. Значна частина світлин присвячена негативним змінам в навколишньому середовищі. Іноді трапляються прості історії непростих людей.

Але в Україні не експонуватиметься фотографія Євгена Малолєтки "Російська атака на Київ", за яку цього року він отримав приз в категорії "одиночне зображення" (Single Image) в європейському регіоні. Причиною є бажання жінки, яка там зображена.

Нагадаємо, що за фото "Авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі" (зроблено 2022 року) Євген Малолєтка отримав у конкурсі World Press Photo 2023 головну премію — "фото року" (photo of the year).

Експозиція розташована у Національному центрі Олександра Довженка та триватиме по 27 вересня. У жовтні виставка має відбутися у Львові.

Конкурс World Press Photo засновано ще 1955 року. Він є незалежним та некомерційним. Серед задач — підтримка високих професійних та етичних стандартів серед фотожурналістів та документальних фотографів, а також розповсюдження суспільно важливої інформації.

#фотогрфаія #виставка #world_press_photo
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