Бережна: Існуючі підстави позбавлення звання "Заслужений артист" не відповідають вимогам часу

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна вважає, що існуючі підстави позбавлення звання "Заслужений артист України" не відповідають вимогам часу і потребують змін.

"Дійсно, ті підстави позбавлення цього звання ("Заслужений артист України" – ІФ-У), які передбачені в чинному законодавстві, вже не відповідають вимогам теперішнього часу. Тому ймовірно, що їх було б добре переглянути, зробити більш придатними для воєнного стану, коли реагувати треба швидко", – сказала Бережна в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Віцепрем’єрка зазначила, що так як позбавлення звань регламентується законом, то зміна переліку підстав для такого позбавлення не відбудеться в один момент.

Згідно з законом "Про державні нагороди України", позбавлення таких нагород може бути здійснено: за обвинувальним вироком суду, яким особу, нагороджену державною нагородою, засуджено за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також ряд інших кримінальних правопорушеннь; за рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введеним в дію указом президента України, яким до особи, нагородженої державною нагородою, застосовано санкцію у виді позбавлення державної нагороди України.

Як повідомлялося, 3 вересня петиція на сайті інтернет-представництва президента із закликом ініціювати процедуру позбавлення виконавця Олексія Потапенка (сценічний псевдонім Потап) почесного звання "Заслужений артист України" набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

За словами авторки петиції, серед підстав: публічне використання та популяризацію російськомовного культурного продукту; публічні висловлювання та дії щодо української мови, які можуть сприйматися як її знецінення, висміювання або протиставлення українській національній ідентичності; публічну співпрацю та створення спільного медійного контенту з громадянами Російської Федерації та представниками російського шоу-бізнесу; фактичне проживання та професійну діяльність за межами України.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв Олексію Потапенку звання "Заслужений артист України" в червні 2020 року.