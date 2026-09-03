Мінкультури запустило Коордцентр з евакуації загрожених колекцій

Міністерство культури України запустило Координаційний центр з евакуації загрожених колекцій, який надаватиме музеям підтримку в організації процесів.

У контексті війни загрожені колекції – це музейні, архівні, бібліотечні чи інші культурні зібрання, які перебувають під ризиком пошкодження, знищення, втрати або незаконного привласнення через бойові дії, окупацію, обстріли, неналежні умови зберігання тощо.

"Станом на сьогодні з початку повномасштабного вторгнення нам вдалося евакуювати 750 тис. музейних експонатів. І в контексті всіх викликів ця кількість є невеликою, але наші зусилля стали більш системними після того, як ми встановили чіткі правила евакуації, прийнявши постанову, яка зобов’язує нас евакуйовувати цінності з музеїв, які знаходяться в межах 50 км до лінії бойового зіткнення", – сказала віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна на пресконференції в четвер.

Вона зазначила, що для того, щоб процес відбувався більш ефективно, і створено Коордцентр з евакуації загрожених колекцій.

"Ми проаналізували, скільки музеїв є в цій 50-ти кілометровій зоні (54 музеї – ІФ-У), ми отримали інформацію, скільки є предметів, скільки культурних цінностей треба вивезти. Порахували, скільки місця для збереження нам потрібно", – зазначив перший заступник міністра культури України Іван Вербицький.

У міністерстві зазначили, що на практиці під час переміщення фондових колекцій музеї зіштовхуються з низкою проблем, пов’язаних із документальним супроводом, демонтажем, пакуванням, консервацією, облаштуванням місць зберігання та іншими процесами, і для цього і було вирішено створити Координаційний центр для координації всієї цієї роботи.

У свою чергу директорка Координаційного центру з евакуації Ольга Сало зазначила, що окрему увагу Коордцентру буде присвячено місцям збереження.

"Попри те, що у нас є потенціал, більшість із місць потребують додаткової підготовки. Майже всі місця, які максимально відповідали умовам збереження, вони уже всі зайняті", – заявила вона.

Зазначається, що спільно з міністерством Центр координуватиме взаємодію між музеями із зон бойових дій та установами, які прийматимуть колекції на зберігання.

Зокрема, Центр надаватиме комплексну консультаційну підтримку обох сторін – від визначення пріоритетності предметів, документального оформлення, демонтажу та пакування до консервації об’єктів і підготовки належних умов у нових місцях зберігання.

Офіс Центру розташований у Києві, також уже працює контактна лінія для музеїв: +380770152755.

Координаційний центр з евакуації загрожених колекцій діятиме за підтримки Програми "Партнерство за сильну Україну", яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Як повідомлялось, у лютому 2026 року Кабінет міністрів встановив чіткі правові рамки евакуації культурних цінностей в умовах воєнного стану. Документ передбачає обов’язкове вивезення музейних предметів із прифронтових територій, визначає принципи їхнього розміщення у безпечніших зонах та запроваджує систему трьох черг пріоритетності.

Зокрема, відтепер евакуація обов’язкова: для територій у межах 50 км від лінії бойового зіткнення; для територій, внесених до Переліку бойових дій; за рішенням обласних військових адміністрацій (ОВА), за погодженням із військовим командуванням. Водночас, евакуйовані цінності можуть розміщуватися лише на територіях, що знаходяться не менше ніж за 75 км від лінії бойового зіткнення.

Крім того, ухвалений документ передбачає, що рішення про повернення евакуйованих цінностей має бути ухвалене протягом 12 місяців після завершення воєнного стану, а якщо повернення неможливе, то буде визначено нове безпечне місце зберігання, а установа зберігає право контролювати стан своїх предметів.

В серпні Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №14391 щодо вдосконалення процедури державного управління у сфері культури та культурної спадщини.

Документ серед іншого передбачає можливість тимчасового вивезення культурних цінностей за межі території України для тимчасового зберігання з метою евакуації. При цьому залишаються чинними процедури оформлення свідоцтва на право вивезення культурних цінностей, а також обов’язковість переміщення культурних цінностей державної частини Музейного фонду України виключно на підставі рішення Міністерства культури як центрального органу виконавчої влади.

Запропоновані зміни також передбачають ведення обліку Музейного фонду України в електронній формі, оновлення процедури ведення переліку музеїв, функціонування депозитаріїв музейних предметів, а також встановлення вимог до осіб, які мають право проводити консервацію і реставрацію музейних предметів державної частини Музейного фонду.