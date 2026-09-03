Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

Мінкультури за літо надало 14 підприємствам статус критично важливих

2 хв читати
Додати як джерело
Мінкультури за літо надало 14 підприємствам статус критично важливих

Міністерство культури України надало у червні-серпні чотирнадцяти підприємствам, установам та організаціям статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з наказами Мінкультури за червень-серпень 2026 року, встановлено, що ТОВ "Друкарня "Рута", ТОВ "ВБ "Аванпост-прим", ГО "Фронтлайнер" (медіа Frontliner), Музей історії міста Києва, АТ "Радіо люкс" (радіо Люкс ФМ) і ТОВ "ТРК "Ностальгія" (радіо Nostalgie) відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, і їм надано такий статус.

Також статус критичності надано: ПП ТРК "ТВІН", ТОВ "ТРК "Бізнес-радіо", ТОВ "ТРК "ВІДІКОН", ТОВ "Старлайт дистрибюшн", ТОВ "ПКА Груп", БО "БФ "Повернись на 100", ТОВ "Фасттелеком ЛТД" і ТОВ "Радіо "Континент". 

Крім того, низці підприємствам, установам та організаціям за цей час було підтверджено раніше наданий статус критично важливих.

Як повідомлялося, 1 червня Кабінет міністрів опублікував постанову про зміни правил бронювання, серед яких підвищення з 1 вересня середньої зарплати на підприємстві до майже 26 тис. грн та підтвердження статусу критичної важливості такого підприємства за оновленими критеріями до 1 вересня.

30 червня Міністерство культури оновило критерії, за якими здійснюють визначення підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері культури та інформаційній сфері. Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи і організації, які мають критично важливе значення, є відповідність одному або більше критеріям.

#літо #установи #мінкультури #критично_важливий
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Щорічний Молитовний сніданок: виступи Науседи, Келлога, Пенса, гімн від Злати Огневич і меню від Клопотенка

Щорічний Молитовний сніданок: виступи Науседи, Келлога, Пенса, гімн від Злати Огневич і меню від Клопотенка

Щорічний Національний молитовний сніданок-2026 під патронатом президента України відбувся у столиці України в неділю. Як передає кореспондент аген…

Читати
Немає офіційних звернень про порушення конфлікту інтересів на "Тисячовесні" і підстав для перегляду рішень – Бережна

Немає офіційних звернень про порушення конфлікту інтересів на "Тисячовесні" і підстав для перегляду рішень – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що уникнути ситуації, коли на "Тисячовесні" люди…

Читати
У "Тисячовесні-2026" в сучасній музиці перемогли проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro

У "Тисячовесні-2026" в сучасній музиці перемогли проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro

У фінальному пітчингу ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Сучасна музика" перемогло 144 проєкти. Загало…

Читати
Фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату" перемогли у "Тисячовесні-2026"

Фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату" перемогли у "Тисячовесні-2026"

У фінальному пітчингу ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометр…

Читати
В "Тисячовесні-2027" можуть з'явитися обмеження участі митців і артистів, які взаємодіяли з РФ під час війни, – Бережна

В "Тисячовесні-2027" можуть з'явитися обмеження участі митців і артистів, які взаємодіяли з РФ під час війни, – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що в ініціативі підтримки українського к…

Читати