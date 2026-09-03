Мінкультури за літо надало 14 підприємствам статус критично важливих

Міністерство культури України надало у червні-серпні чотирнадцяти підприємствам, установам та організаціям статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з наказами Мінкультури за червень-серпень 2026 року, встановлено, що ТОВ "Друкарня "Рута", ТОВ "ВБ "Аванпост-прим", ГО "Фронтлайнер" (медіа Frontliner), Музей історії міста Києва, АТ "Радіо люкс" (радіо Люкс ФМ) і ТОВ "ТРК "Ностальгія" (радіо Nostalgie) відповідають критеріям підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, і їм надано такий статус.

Також статус критичності надано: ПП ТРК "ТВІН", ТОВ "ТРК "Бізнес-радіо", ТОВ "ТРК "ВІДІКОН", ТОВ "Старлайт дистрибюшн", ТОВ "ПКА Груп", БО "БФ "Повернись на 100", ТОВ "Фасттелеком ЛТД" і ТОВ "Радіо "Континент".

Крім того, низці підприємствам, установам та організаціям за цей час було підтверджено раніше наданий статус критично важливих.

Як повідомлялося, 1 червня Кабінет міністрів опублікував постанову про зміни правил бронювання, серед яких підвищення з 1 вересня середньої зарплати на підприємстві до майже 26 тис. грн та підтвердження статусу критичної важливості такого підприємства за оновленими критеріями до 1 вересня.

30 червня Міністерство культури оновило критерії, за якими здійснюють визначення підприємства, установи та організації, що мають важливе значення для галузі національної економіки у сфері культури та інформаційній сфері. Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи і організації, які мають критично важливе значення, є відповідність одному або більше критеріям.