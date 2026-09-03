Петиція до президента про позбавлення Потапа звання "Заслужений артист України" набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті інтернет-представництва президента із закликом ініціювати процедуру позбавлення виконавця Олексія Потапенка (сценічний псевдонім Потап) почесного звання "Заслужений артист України" набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті президента, петицію було подано 28 серпня, і станом на 3 вересня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Підставою для цього звернення є публічна діяльність Олексія Потапенка, яка, на думку авторів петиції, не відповідає статусу особи, удостоєної державної нагороди України, та містить ознаки популяризації російського культурно-мовного середовища і публічної взаємодії з представниками держави-агресора", – йдеться у петиції.

За словами авторки петиції, йдеться про: публічне використання та популяризацію російськомовного культурного продукту; публічні висловлювання та дії щодо української мови, які можуть сприйматися як її знецінення, висміювання або протиставлення українській національній ідентичності; публічну співпрацю та створення спільного медійного контенту з громадянами Російської Федерації та представниками російського шоу-бізнесу; фактичне проживання та професійну діяльність за межами України.

У зв’язку з цим, вона просить: розглянути викладені у цій петиції факти та надати їм належну правову оцінку; доручити компетентним державним органам перевірити наведені факти щодо публічної діяльності Потапенка; у разі підтвердження відповідних фактів та встановлення передбачених законом підстав ініціювати застосування до нього санкції у вигляді позбавлення державної нагороди України – почесного звання "Заслужений артист України".

В свою чергу, сам виконавець прокоментував дану петицію, зазначивши: "якщо це справді комусь допоможе, когось зробить щасливішим, наблизить перемогу чи поверне людям віру – я готовий. Добровільно віддам".

"Бо сьогодні нам точно потрібне не полювання на відьом і не пошук чергового артиста, якого можна символічно покарати. Нам потрібна єдність, здоровий глузд і розуміння, хто наш справжній ворог", – написав він в Instagram.

В свою чергу, військовослужбовець і лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, коментуючи ситуацію довкола звання Олексія Потапенка, заявив в мережі Facebook: "Позбавляти звань і нагород "діячів культури" все рівно доведеться. Питання тільки, за антиукраїнську, або за проукраїнську позицію. Я не проти позбутися свого "заслуженого", в такій компанії це лютий "крінж".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський присвоїв Олексію Потапенку звання "Заслужений артист України" в червні 2020 року.

У вересні 2025 року Олексій Потапенко (сценічний псевдонім Потап) заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів в’їжджав і виїжджав з України на законних підставах. До цього він заявляв, що в Україні є декілька легальних способів перетинати кордон і він має один із таких.