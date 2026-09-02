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Культура

Понад 2,1 тис. пам'яток та майже 2,7 тис. об'єктів культінфраструктури постраждало через агресію РФ – Мінкультури

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Понад 2,1 тис. пам'яток та майже 2,7 тис. об'єктів культінфраструктури постраждало через агресію РФ – Мінкультури
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Понад 2,1 тис. пам’яток культурної спадщини та понад 2,6 тис. об’єктів культурної інфраструктури постраждали в Україні через російську агресію, повідомляє Міністерство культури.

"Міністерство культури України продовжує фіксувати пошкодження та руйнування об’єктів культурної спадщини й закладів культури, спричинені російською агресією. Станом на кінець серпня 2026 року внаслідок повномасштабної російської агресії зафіксовані пошкодження або руйнування 2138 об’єктів культурної спадщини та 2640 закладів культури", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що упродовж останнього місяця кількість зафіксованих постраждалих об’єктів культурної спадщини зросла на 148, закладів культури – на 15. До цього приросту входять як нові пошкодження, так і раніше не враховані випадки, інформація про які надійшла із запізненням.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення постраждали 2138 об’єктів культурної спадщини. Серед них 192 пам’ятки національного значення, 1753 – місцевого значення та 193 щойно виявлені об’єкти культурної спадщини.

За наявними даними, повністю зруйновано 47 об’єктів: одну пам’ятку національного значення, 44 – місцевого значення та два щойно виявлені об’єкти.

За видами постраждалі об’єкти культурної спадщини розподіляються так: археології – 290; історії – 405; монументального мистецтва – 36; архітектури – 694; містобудування – 22; садово-паркового мистецтва – 1; науки і техніки – 2; історії, монументального мистецтва – 4; історії, архітектури – 71; архітектури, містобудування – 458; архітектури, науки і техніки – 3; архітектури, садово-паркового мистецтва – 1; архітектури, монументального мистецтва – 2; містобудування та монументального мистецтва – 36; історії, архітектури, містобудування – 98; архітектури, історії, монументального мистецтва – 5; археології, історії, монументального мистецтва – 1; історії, архітектури, науки і техніки – 1; архітектури, містобудування, монументального мистецтва – 3; архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва – 1; історії, монументального мистецтва, архітектури, містобудування – 1.

Найбільше постраждалих об’єктів культурної спадщини зафіксовано у Донецькій області – 369, Харківській – 358, Херсонській – 304, у Києві – 272, Одеській області – 212 та Запорізькій – 115.

Нові влучання зафіксовано у Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях. Повторні влучання у раніше пошкоджені об’єкти культурної спадщини сталися у Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.

Щодо культурної інфраструктури, то від початку вторгнення пошкоджено 2640 закладів культури, з них 569 – знищено, що становить 21% від загальної кількості постраждалих закладів. Руйнування зафіксовані на території 359 територіальних громад – 25% від загальної кількості територіальних громад України.

Постраждалі територіальні громади розташовані у Вінницькій області – 6, Дніпропетровській – 27, Донецькій – 47, Житомирській – 13, Закарпатській – 1, Запорізькій – 32, Івано-Франківській – 1, Кіровоградській – 2, Київській – 22, Луганській – 15, Львівській – 4, Миколаївській – 23, Одеській – 11, Полтавській – 6, Сумській – 39, Тернопільській – 1, Харківській – 35, Херсонській – 22, Хмельницькій – 11, Черкаській – 4, Чернігівській – 35 областях та місті Києві.

Загальні втрати культурної інфраструктури за типами закладів: клубні заклади – 1310: 285 знищено та 1025 пошкоджено (найбільша частка постраждалих закладів цього типу припадає на Донецьку область – 19%, Харківську – 15% та Сумську – 11,5%); бібліотеки – 913: 233 знищено та 680 пошкоджено (найбільше – у Донецькій області – 28%, Харківській – 16% та Херсонській – 13%); заклади мистецької освіти – 195: 25 знищено та 170 пошкоджено (найбільша частка припадає на Донецьку область – 21%, Харківську – 13% та Херсонську – 9,7%); музеї та галереї – 139: 20 знищено та 119 пошкоджено (найбільше – у Донецькій області – 17%, Харківській – 11,6% та Херсонській – 9,4%); театри, кінотеатри та філармонії – 56: 4 знищено та 52 пошкоджено (найбільші частки припадають на Харківську область – 12,5%, Херсонську – 10,7% та місто Київ – 12,5%); заповідники – 9; парки та зоопарки – 14: 2 знищено та 12 пошкоджено; цирки – 3 пошкоджено: по одному в Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях; також пошкоджено кіностудію у Києві.

У відомстві констатували, що протягом останнього місяця найбільше закладів культури постраждало у Дніпропетровській та Херсонській областях. Крім того, зафіксовано численні повторні влучання у раніше пошкоджені об’єкти, зокрема в Харківській, Херсонській, Одеській та Сумській областях. Загалом найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Київській та Запорізькій областях.

"Водночас фактична кількість пошкоджених і зруйнованих об’єктів може бути більшою. Станом на серпень 2026 року майже вся територія Луганської та значні частини Запорізької, Донецької й Херсонської областей перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює точний облік усіх пам’яток культурної спадщини та закладів культури, які постраждали внаслідок бойових дій та окупації", – додали в Мінкультури.

#обєкти_культурної_спадщини_україни #атаки_рф #мінкульт
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