Фестиваль дерунів, "Книжкова країна", концерти Pianoбой і Подерв'янського: через обстріли в Україні скасовують культурні заходи

Через збільшення інтенсивності російських обстрілів і постійні повітряні тривоги в Україні скасовується і переноситься низка культурних заходів.

Зокрема, Коростенська міська рада Житомирської області повідомила про cкасування щорічного Фестивалю дерунів.

"12 вересня ми мали би знову зустрітися у Древлянському парку на Фестивалі дерунів – куштувати поліську смакоту, слухати музику, знайомитися з Коростенем і просто добре проводити час. Але цього року фестивалю не буде. Через безпекову ситуацію ми змушені скасувати його проведення. Адже безпека гостей, учасників та мешканців громади – понад усе", – йдеться в повідомленні міськради в мережі Facebook.

У свою чергу Міністерство у справах ветеранів також заявило, що фестиваль ветеранської культури "Коло ветеранів" перенесено на невизначений термін.

"Друзі, через безпекову ситуацію в Києві ми змушені перенести на невизначений термін фестиваль ветеранської культури "Коло ветеранів", запланований на 13 вересня. Це непросте, але необхідне рішення, адже безпека гостей, учасників, партнерів і команди фестивалю залишається для нас найважливішою. Фестиваль не скасовано. Щойно обставини дозволять визначити нову дату, ми обов’язково повідомимо про неї на наших сторінках", – йдеться в повідомленні відомства.

Виконавець Дмитро Шуров (сценічний псевдонім Pianoбой) повідомив про перенесення його концерту в Києві на жовтень.

"Дорогі та найцінніші piano-слухачі, на жаль, сьогоднішній концерт перенесено через безпекову ситуацію. Щиро дякую вам за лояльність і за те, що викупили всі квитки задовго до того, як Київ став містом майже безперервних повітряних тривог", – написав артист.

У зв’язку з обстрілами концерт з вересня на листопад переніс й автор сатиричних п’єс Лесь Подерв’янський.

Серед іншого, Фестиваль Миколи Вінграновського "Вінграновський ART FEST" заявив про перенесення заходу на 2027 рік.

"З прикрістю повідомляємо, що четвертий Фестиваль Миколи Вінграновського відбудеться вже у 2027 році… Зараз безпекова ситуація в країні, зокрема у місті Києві, де заплановано головні фестивальні події, не дає можливості реалізувати наш задум повноцінно. Часті ракетні та безпілотні удари ворогів, ризики пов’язані з ймовірною відсутністю тепла і електроживлення у листопаді, та інші перешкоди породжені війною, змусили нас відкласти проєкт до наступного року", – зазначається на сторінці фестивалю в соціальних мережах.

Крім того, в мережі можна побачити оголошення про скасування і перенесення інших подій і фестивалів, які не пов’язані з культурними заходами, але передбачають скупченню людей.

Також стало відомо про відміну Книжкового фестивалю "Книжкова країна", який мав відбутися у вересні на ВДНГ в Києві. "Ми дуже чекали на цю зустріч. Готували програму, великий книжковий ярмарок, нові активності й сюрпризи. Працювали над фестивалем щодня й до останнього вірили, що вже зовсім скоро зустрінемося з вами на ВДНГ. Але, на жаль, не все залежить від нас. Через безпекову ситуацію в столиці ми змушені перенести «Книжкову країну. Загадкову» на весну", - зазначили організатори.

Як повідомлялося, 1 вересня прем’єр-міністр України Сергій Корецький анонсував, що уряд найближчим часом представить рішення щодо життя в нових реаліях російських обстрілів, коли повітряні тривоги лунають більшу половину доби.