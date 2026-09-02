Національна опера розпочинає перший місяць осені балетом “Корсар” Адана

Національна опера України відкриває перший місяць осені 3 вересня о 18:00 романтичним балетом "Корсар" Адольфа Адана. Історію про кохання корсара Конрада та красуні Медори цього разу на сцені театру мовою танцю розповідатимуть Еліна та Володимир Кутузови, повідомили в пресслужбі Національної опери.

4 вересня о 18:00 – опера Жака Оффенбаха "Казки Гофмана" в постановці Івана Уривського (диригент-постановник – Микола Дядюра, художник-постановник Петро Богомазов, художниця костюмів – Дарія Біла). Вистава, прем'єра якою відбулася у 2025 році, - метафоричне прочитання опери Оффенбаха. Вистава фокусується на темі мистецтва, кохання та трагічної долі митця. Опера складається з трьох історій, які розповідає сам Гофман, згадуючи своїх коханих – Олімпію, Антонію та Джульєтту.

Склад виконавців

5 вересня о 18:00 третій прем'єрний показ балету "Білосніжка та семеро гномів" Богдана Павловського. Казка, де світло завжди перемагає темряву, добро долає зло, а дзеркало ніколи не бреше. Яскраві костюми, інтерактивні декорації, вигадлива хореографія і чарівна музика — дійство, яке захопить як малечу, так і дорослих. Постановний склад: Віктор Литвинов (хореографія та постановка), Олексій Баклан (диригент-постановник), Марія Левитська (художник-постановник, художник костюмів). Виконавський склад

6 вересня о 18:00 – опера "Флорія Тоска" Джакомо Пуччіні. У головних ролях: Дмитро Кузьмін (Каварадоссі), Геннадій Ващенко (Скарпіа), Дмитро Агеєв(Ризничий). Диригент – Алла Кульбаба.

10 вересня та 11 вересня о 17:00 – вечір одноактних балетів:

"Елегія воєнного часу" на музику Валентина Сильвестрова у постановці всесвітньо відомого балетмейстера Олексія Ратманського.

Прем'єра одноактного неокласичного балету Джорджа Баланчина на танцювальну музику з опери "Дон Себастьян" Гаетано Доніцетті "Варіації Доніцетті". Варіації стануть першою сертифікованою постановкою хореографії Баланчина для української трупи.

Більше інформації тут: "Весна і осінь" – балет на музику Антоніна Дворжака у постановці хореографа Джона Ноймаєра (10 вересня).

"5 танго" на музику Астора П’яццолли у постановці відомого хореографа сучасності Ханса ван Манена.Одноактний балет для семи пар, створений у 1977 року, входить до репертуару багатьох балетних труп (11 вересня).

12 вересня о 15:00 – українська опера "Наталка Полтавка" Миколи Лисенка. Знайома кожному історія кохання прозвучить у музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції художнього керівника Національної опери Анатолія Солов’яненка. Але і у класичні твори час вносить свої корективи — глядачі зможуть оцінити, як у виставу інтегрували відомий сучасний мем про "паляницю". В титульній партії – Ольга Матушенко, в головних ролях: Наталя Кисла (Терпелиха, мати Наталчин ), Дмитро Кузьмін (Петро, коханий Наталчин), Руслан Танський (Возний, жених Наталчин), Богдан Тарас (Виборний). Диригент – Богдан Пліш.

13 вересня о 15:00 – опера "Травіата" Дж.Верді – знаменитий шедевр у постановці Солов’яненка – свіжий погляд на оперну класику. Замість пишних кринолінів XIX століття – дизайнерські сукні та мініспідниці, замість класичних залів – модні ф’южн-інтер’єри, вечірки в нічних клубах, аромат кальянів, селфі на сцені та палкі SMS замість паперових листів. Проте головний меседж вистави залишається незмінним: справжнє мистецтво – поза часом.

17 вересня о 17:00 – опера Дж.Пуччіні "Мадам Баттерфлай" (Чіо-Чіо-Сан). Вистава має досить довге сценічне життя у Національної опері. Постановницею вистави є одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя, режисерка Ірина Молостова. Виконавці: Вікторія Ченська (Чіо-Чіо-Сан), Олег Злакоман (лейтенант Пінкертон), Тетяна Пімінова (Сузукі), Олександр Бойко(Шарплес), Богдан Тарас (Бонза), Ольга Матушенко (Кет). Диригент – Віктор Олійник.

18 вересня о 17:00 – опера Жоржа Бізе "Кармен". Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе втілять – Олена Скіцько та Дмитро Кузьмін. У ролях також Анастасія Поважна (Мікаела), Олександр Мельничук (Ескамільо). Диригент – Віктор Олійник.

19 вересня о 15:00 – Вечір одноактних балетів: "Шопеніана" Фредеріка Шопена, "Пахіта" Людвіга Мінкуса.

20 вересня о 15:00 – комічна опера Джоаккіно Россіні "Севільський цирульник", яка уже понад двісті років залишається в репертуарі світового оперного мистецтва. В осучаснений версії Солов’яненка постановка "поза простором та поза часом".

24 вересня о 17:00 – балет "Віденський вальс" на музику Йогана Штрауса-старшого та його синів Йогана-сина та Йозефа. "Віденський вальс" — це перший авторський багатоактний балет Аніко Рехвіашвілі, створений ще у 2001 році.

25 вересня о 15:00 – українська класика – опера Семена Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм" в музичній редакції Мирослава Скорика, сценічна редакція Солов’яненка.

26 вересня о 17:00 – балет Євгена Станковича "Вечори на хуторі біля Диканьки" у постановці Литвинова. Усі ми змалку пам'ятаємо сюжет повісті Миколи Гоголя "Ніч перед Різдвом". Цього разу вічний різдвяний сюжет, сповнений щедрівок і колядок, оживає як балет.

27 вересня о 17:00 – опера Вінченцо Белліні "Норма". Перлиною опери стала молитва Норми "Casta diva" – одна з найкращих мелодій, створених за всю історію музичного мистецтва.

29 вересня о 17:00 – відомий романтичний балет Адольфа Адана – "Жізель". Вже у наш час балетмейстер театру Віктор Яременко, переосмисливши сценографію та сюжет цього шедевра, створив власну версію вистави. Прем’єра цієї постановки відбулася у Японії, а тепер вистава збирає аншлаги в Києві.

Детальну інформацію щодо складу виконавців (можливі зміни) та продажу квитків можна дізнатися на офіційномусайті театру.

Квитки на вистави надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна як онлайн, так і у касах театру.

Автор: Олена Савченко

Фото: Національна опера України