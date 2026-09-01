Польща видала дозвіл на проведення Україною робіт на Холмщині у місці ймовірного поховання убитих в 1944р українців – Мінкультури

Польща видала дозвіл на проведення Україною робіт на території села Ласків на Холмщині у місці ймовірного поховання українців, убитих у березні 1944 року, повідомив перший заступник міністра культури України Іван Вербицький.

"Польща видала дозвіл на проведення українською експедицією пошукових робіт на території села Ласків на Холмщині у місці ймовірного поховання цивільних українських жителів, убитих у березні 1944 року", – написав Вербицький в мережі Facebook.

За його словами, дозвіл отримав Меморіально-пошуковий центр "Доля", а роботи будуть виконуватися на замовлення Українського інституту національної пам’яті (УІНП).

Він зазначив, що отримання дозволу є результатом домовленостей українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань, що діє з ініціативи міністерств культури обох країн.

Як повідомлялося, на початку травня 2025 року стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. 6 вересня тіла були перепоховані.

Також спільна українсько-польська експедиція здійснювала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові (Старі Збоїща), в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни. 14 листопада 2025 року тіла загиблих воїнів Війська Польського перепоховали у Мостиськах на Львівщині.

Крім того, в кінці вересня 2025 року проходили пошукові роботи на місці можливих поховань вояків Української повстанської армії (УПА) у селі Юречкова Підкарпатського воєводства на території Польщі. Там поховання виявлені не були.

В середині грудня 2025 року Українсько-польська робоча група з питань історичної пам’яті визначила плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026 рік. Зокрема, заплановано пошуки та ексгумації з українського боку: в Углах (відбулися), а також на території колишніх сіл Гута Пеняцька та Острівки, а у Польщі аналогічні роботи заплановано в Сагрині та Ласкові.

27 березня 2026 року завершилися пошукові роботи в селі Угли Рівненської області, які проводила спільно українсько-польська експедиція. Масових поховань не виявили.

18 червня завершилися пошукові роботи на місці масового поховання жертв подій 1944 року у селі Гута-Пеняцька Львівської області, у ньому знайдена братська могила площею близько 70 кв м, але ексгумація похованих там людей відкладена на наступний рік.

В кінці червня тривав новий етап пошуку останків мешканців села, які трагічно загинули у лютому 1945 року, на території колишнього села Пужники (нині у межах села Садове Коропецької селищної громади Чортківського району Тернопільської області).

В липні на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька (нині у межах Рівненської сільської громади Ковельського району Волинської області) проводитимуться дослідження з метою ексгумації та подальшого перепоховання останків мешканців вказаних сіл, які загинули у серпні 1943 року. У процесі ексгумаційних досліджень на території колишнього села Воля Островецька було знайдено останки 48 осіб, а на території колишнього села Острівки було знайдено останки 6 осіб. У кінці серпня на Волині перепоховали останки 55 колишніх жителів Острівків і Волі Островецької.

На початку серпня польська сторона передала перелік місць для проведення подальших пошукових і ексгумаційних робіт на території України

25 серпня на Голосківському кладовищі у Львові почали шукати та ексгумувати останки польських військових, які загинули у 1939 році.