Управління культури Боярської міськради виступає за збереження мозаїки на фасаді Боярського ліцею "Престиж"

Управління культури, молоді та спорту Боярської міської ради виступає проти перекриття чи демонтажу мозаїки під час утеплення фасаду Боярського академічного ліцею "Престиж".

У липні Боярська міська рада запустила конкурс на новий дизайн фасаду Боярського академічного ліцею "Престиж".

Зокрема, під час утеплення фасаду там хочуть демонтувати мозаїку, і запропонували містянам обрати нове оздоблення.

На фасаді Боярського ліцею "Престиж" знаходилась мозаїка українського художника Василя Химочка "Мереживо звуків", створена у 1985 році.

В останній день серпня в міській раді оголосили про завершення громадського голосування щодо оновлення фасаду, і що найбільшу підтримку отримав варіант "Зображення на фасаді будівлі малюнку, який точно копіює зображення оригінальної мозаїки".

"Окремо хочемо пояснити питання мозаїки, адже бачимо, що воно важливе для частини жителів громади. Технологія робіт з проведення термомодернізації передбачає утеплення зовнішніх стін та облаштування нового фасаду. Кошти, передбачені на термомодернізацію, мають визначене цільове призначення і повинні бути використані саме на підвищення енергоефективності будівлі. Це означає тепліші приміщення, менші втрати енергії та кращі умови для дітей і педагогів. Зовнішній вигляд будівлі, в свою чергу, буде збережено за рахунок повного копіювання мозаїки у вигляді зображення", – йдеться в повідомленні міськради в мережі Facebook.

Це оголошення повторно викликало значний резонанс і обговорення серед користувачів соціальних мереж.

В свою чергу, в Управлінні культури, молоді та спорту Боярської міської ради заявили, що повністю розуміють та підтримуємо необхідність проведення тепломодернізації навчальних закладів для забезпечення комфорту дітей, проте, на їх думку, реалізація інфраструктурних проєктів не повинна відбуватися ціною знищення культурної спадщини.

"Наголошуємо, що зазначена мозаїка не містить жодних елементів радянської пропаганди, не підпадає під дію закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та має безперечну художню цінність", – йдеться в повідомленні.

Там наголосили, що створення муралу-копії замість збереження оригінальної смальти – є неприпустимим у цивілізованому суспільстві.

"З огляду на вищезазначене, Управління культури, молоді та спорту не підтримує позицію щодо перекриття мозаїки утеплювачем, ба більше – її знищення шляхом збиття з фасаду, і закликає переглянути проєкт фасадних робіт на тій частині будівлі ліцею "Престиж", де розміщена мозаїка, переглянути результати громадського опитування, врахувавши реальний запит громади на збереження оригіналу, а не створення його намальованої копії, а також творити робочу групу із залученням фахівців-архітекторів, реставраторів та інженерів для пошуку альтернативного технічного рішення, яке дозволить здійснити енергомодернізацію будівлі зі збереженням мозаїчного панно", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у квітні 2026 року в Київській обласній державній адміністрації повідомляли, що окремий облік мозаїчних монументальних творів в області не ведеться.