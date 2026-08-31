Держетнополітики просить суд припинити діяльність Управління Ровеньківської єпархії УПЦ (МП)

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті подала позов до Шостого апеляційного адміністративного суду про припинення діяльність релігійної організації "Управління Ровеньківської єпархії Української Православної Церкви".

Зокрема, Держетнополітики просить суд припинити дану релігійну організацію шляхом ліквідації, а також передати у власність держави майно, кошти та інші активи, що перебувають у власності Управління, крім культового.

У позовній заяві ДЕСС вказує про наявність підстав для припинення Управління Ровеньківської єпархії УПЦ (МП) відповідно до пункту закону "Про свободу совісті та релігійні організації" у зв’язку із засудженням уповноваженої особи організації відповідно до частини 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, її збройним формуванням або окупаційній адміністрації, якщо вони завдають шкоди суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності чи національній безпеці України).