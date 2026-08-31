Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

Держетнополітики просить суд припинити діяльність Управління Ровеньківської єпархії УПЦ (МП)

1 хв читати
Додати як джерело
Держетнополітики просить суд припинити діяльність Управління Ровеньківської єпархії УПЦ (МП)

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті подала позов до Шостого апеляційного адміністративного суду про припинення діяльність релігійної організації "Управління Ровеньківської єпархії Української Православної Церкви".

Зокрема, Держетнополітики просить суд припинити дану релігійну організацію шляхом ліквідації, а також передати у власність держави майно, кошти та інші активи, що перебувають у власності Управління, крім культового.

У позовній заяві ДЕСС вказує про наявність підстав для припинення Управління Ровеньківської єпархії УПЦ (МП) відповідно до пункту закону "Про свободу совісті та релігійні організації" у зв’язку із засудженням уповноваженої особи організації відповідно до частини 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, її збройним формуванням або окупаційній адміністрації, якщо вони завдають шкоди суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності чи національній безпеці України).

#упц_мп #церква #десс #ровеньки
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Щорічний Молитовний сніданок: виступи Науседи, Келлога, Пенса, гімн від Злати Огневич і меню від Клопотенка

Щорічний Молитовний сніданок: виступи Науседи, Келлога, Пенса, гімн від Злати Огневич і меню від Клопотенка

Щорічний Національний молитовний сніданок-2026 під патронатом президента України відбувся у столиці України в неділю. Як передає кореспондент аген…

Читати
Немає офіційних звернень про порушення конфлікту інтересів на "Тисячовесні" і підстав для перегляду рішень – Бережна

Немає офіційних звернень про порушення конфлікту інтересів на "Тисячовесні" і підстав для перегляду рішень – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що уникнути ситуації, коли на "Тисячовесні" люди…

Читати
У "Тисячовесні-2026" в сучасній музиці перемогли проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro

У "Тисячовесні-2026" в сучасній музиці перемогли проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro

У фінальному пітчингу ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Сучасна музика" перемогло 144 проєкти. Загало…

Читати
Фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату" перемогли у "Тисячовесні-2026"

Фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату" перемогли у "Тисячовесні-2026"

У фінальному пітчингу ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометр…

Читати
В "Тисячовесні-2027" можуть з'явитися обмеження участі митців і артистів, які взаємодіяли з РФ під час війни, – Бережна

В "Тисячовесні-2027" можуть з'явитися обмеження участі митців і артистів, які взаємодіяли з РФ під час війни, – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що в ініціативі підтримки українського к…

Читати