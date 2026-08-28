Мінкультури формує перелік українських культурних цінностей за кордоном для повернення в Україну

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Міністерство культури України створює робочу групу для формування переліку українських культурних цінностей за кордоном, повідомила віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"За дорученням прем’єр-міністра Сергія Корецького провели установчу нараду з представниками державних органів, правоохоронних і безпекових структур, науковцями, музейними працівниками, та експертами", – написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, серед іншого, до роботи долучаться представники Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Офіса Генерального прокурора, Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної поліція України, Державної архівної служби, Українського інституту національної пам’яті, Національної академії наук, та Свiтового конґресу українців.

"Наше спільне завдання – зібрати й систематизувати інформацію про українські культурні цінності за кордоном і сформувати основу для подальшої роботи над їх поверненням. Перші напрацювання плануємо підготувати до жовтня", – розповіла віцепрем’єрка.

Згодом в Мінкультури розповіли, що відомство пропонує створити міжвідомчу робочу групу із залученням істориків, мистецтвознавців, архівістів, юристів-міжнародників, музейників та інших фахівців.

Для кожної культурної цінності планується збирати базову інформацію: назву, авторство, походження, нинішнє місце зберігання, історію переміщення та зображення.

Окремо передбачається визначити систему категоризації за типами культурних цінностей – зокрема, ікони, рукописи, стародруки, твори мистецтва, археологічні предмети – та критерії їхньої значущості.

"Ми говоримо про культурні цінності, які в різні історичні періоди тим чи іншим способом опинилися поза межами української території. Наше завдання – зібрати інформацію, верифікувати її, проаналізувати статус кожного предмета і на цій основі сформувати перелік та рекомендації щодо можливих шляхів повернення", – йдеться в повідомленні.

В Мінкультури наголосили, що під час формування переліку важливо спиратися на вже наявні дослідження, архівні матеріали, музейні бази та попередні напрацювання державних інституцій і науковців.