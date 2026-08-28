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Культура

Мінкультури формує перелік українських культурних цінностей за кордоном для повернення в Україну

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Мінкультури формує перелік українських культурних цінностей за кордоном для повернення в Україну

Міністерство культури України створює робочу групу для формування переліку українських культурних цінностей за кордоном, повідомила віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"За дорученням прем’єр-міністра Сергія Корецького провели установчу нараду з представниками державних органів, правоохоронних і безпекових структур, науковцями, музейними працівниками, та експертами", – написала Бережна в мережі Facebook.

За її словами, серед іншого, до роботи долучаться представники Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Офіса Генерального прокурора, Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної поліція України, Державної архівної служби, Українського інституту національної пам’яті, Національної академії наук, та Свiтового конґресу українців.

"Наше спільне завдання – зібрати й систематизувати інформацію про українські культурні цінності за кордоном і сформувати основу для подальшої роботи над їх поверненням. Перші напрацювання плануємо підготувати до жовтня", – розповіла віцепрем’єрка.

#культурні_цінності #бережна #мінкульт
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