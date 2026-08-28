Згорів склад з книжками видавництва Vivat – гендиректорка

Гендиректорка та співвласниця видавництва Vivat Юлія Орлова повідомила, що на складі в Києві, який зазнав російського удару, були книги її видавництва.

"В цій лотереї, куди прилетить цієї ночі, ми програли. Тому сьогодні склад в Києві, де зберігалися і книжки Vivat, згорів. Звісно, ми займалися релокацією і тим, щоб наші книжки були не в одному місці, тому частину книжок все ж встигли перевезти у Львів і довантажити наші книгарні", – написала Орлова в мережі Facebook.

У той же час вона зазначила, що в Києві було багато книжкових новинок і книжок українських авторів, адже видавництво готувалися до фестивалю "Книжкова країна".

"Тепер наша участь теж під питанням. Втрати поки рахуємо, бо це фактично згорілі книжки на трьох складах: наш і партнерів", – додала вона.

Раніше в п’ятницю засновник книгарень Readeat та сервісу "BookTicket" Дмитро Феліксов теж повідомив, що від російського обстрілу постраждав склад, де були книги його книгарні, Book.ua та низки видавців.