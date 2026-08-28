Петиція про збереження кінотеатру "Кінопанорама" в Києві не набрала голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом зберегти кінотеатр "Кінопанорама" та повернути його до культурного життя столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 29 червня і станом на 28 серпня петиція набрала лише 1,1 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

"Сьогодні будівлю кінотеатру виставлено на продаж. Це створює реальну загрозу втрати одного з найвідоміших культурних просторів Києва. Після зміни власника місто може назавжди втратити не лише історичну будівлю, а й можливість відродити унікальний центр культури в самому серці столиці. "Кінопанорама" була не просто кінотеатром. Протягом десятиліть вона залишалася місцем кінопрем’єр, міжнародних фестивалів, театральних подій, концертів, творчих зустрічей та мистецьких експериментів. Для кількох поколінь киян вона стала частиною особистої історії та культурної пам’яті міста", – йшлося в тексті петиції.

За словами авторки петиції, за останні десять рокі Київ втратив більшість своїх знакових кінотеатрів, зокрема, "Україна", "Київ", "Орбіта", "Зоряний" та низка районних кінотеатрів були закриті, перепрофільовані або втратили своє культурне значення.

У зв’язку з цим вона закликала Київську міську владу: розпочати переговори щодо придбання будівлі кінотеатру "Кінопанорама" у комунальну власність територіальної громади міста Києва; забезпечити збереження культурного призначення об’єкта незалежно від зміни його власника; ініціювати створення міжвідомчої робочої групи за участю Київської міської ради, Міністерства культури, Державного агентства України з питань кіно, Національної спілки кінематографістів України, ветеранських організацій та представників культурної спільноти; розробити концепцію відродження "Кінопанорами" як сучасного культурного центру національного значення.

Як повідомлялося, у жовтні 2025 року комунальне підприємство Київської міської державної адміністрації "Київський культурний кластер" повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що більшість муніципальних кінотеатрів Києва потребують модернізації та ремонту, а частина не функціонує через незадовільний стан приміщень. Зазначається, що за КП на праві господарського відання закріплено 11 муніципальних кінотеатрів: "Київська Русь", "Лейпциг", "Флоренція", "Кіото", "Братислава", "Ім. Шевченка", "Старт", "Ліра", "Краків", "Київ" і "Загреб", сім з яких здійснює основну діяльність, але стан приміщень хоч і задовільний, та потребує модернізації та ремонтних робіт.

Київський кінотеатр "Кінопанорама" на вул. Шота Руставелі, 19, який був першим у СРСР панорамним кінотеатром, припиняє свою роботу з 1 жовтня 2018 року.