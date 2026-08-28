Спілка кінематографістів закликає Мінкультури і Держкіно вдосконалити пітчинг "Тисячовесни-2027"

Національна спілка кінематографістів України закликає Міністерство культури України і Державне агентство України з питань кіно створити робочу групу з підготовки пропозицій щодо вдосконалення процедури пітчингу ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна-2027".

"Національна спілка кінематографістів України висловлює послідовну підтримку державній ініціативі "Тисячовесна", яка стала важливим кроком у напрямку підтримки української культури і вітчизняного кінематографа… Проведений пітчинг засвідчив переважно високий творчий потенціал українських кінематографістів, значний запит на державну підтримку та активність як досвідчених професіоналів, так і молодого покоління. Водночас досвід проведення пітчингу дає підстави для професійного обговорення його формату та доцільності удосконалення процедури в наступному етапі програми", – йдеться в заяві Спілки.

У зв’язку з цим, Національна спілка кінематографістів після обговорення результатів конкурсу на розширеному засіданні Секретаріату пропонує Мінкультури і Держкіно розподілити проєкти для оцінювання за окремими кінематографічними напрямами: ігрове (авторське та для широкої аудиторії), документальне та анімаційне кіно, повнометражні й короткометражні фільми, серіали тощо, а також відокремити дебютні проєкти і приділити увагу студентам та випускникам українських кіноосвітніх закладів.

Також серед пропозицій: створити окремі секції пітчингу та відповідні фахові експертні комісії за напрямами; забезпечити відкритість та прозорість добору експертів і відсутність конфлікту інтересів; підвищити прохідний бал для третього туру; збільшити термін між другим і третім туром для ретельного ознайомлення експертів із проєктами; визначати та оприлюднювати кошторисні межі проєктів (для дороговартісних – окремий або додатковий розгляд); обмежити кількість проєктів від одних заявників у межах однієї категорії; унеможливити розгляд проєкту експерта як заявника у секції, де він оцінює; удосконалити критерії оцінювання у третьому турі; збільшити тривалість презентацій для складнопостановочних, авторських, повнометражних та серіальних проєктів.

Крім того, пропонується: розробити алгоритм підтримки суспільно-значущих проєктів (ювілейні дати, видатні діячі, події); з особливою увагою ставитись до заявок знакових авторів, що формували історію українського кінематографа; залучати іноземних спеціалістів до третього туру (по одному у кожній секції); зберегти професійний зворотний зв’язок для заявників, які не отримали підтримки; забезпечити прозорість прийняття рішень на фінальних засіданнях; включити механізми підтримки фестивального просування, промоції, прокату та міжнародної дистрибуції; сприяти удосконаленню якості представлення проєктів заявниками; врахувати попередній досвід проведення пітчингів Держкіно, який має позитивний відгук у кіноспільноти.

Серед іншого, Спілка кінематографістів пропонує Мінкультури провести спільне професійне обговорення результатів пітчингу "Тисячовесни" із залученням представників Держкіно, НСКУ, професійних кінооб’єднань, продюсерів, режисерів, сценаристів, операторів, представників інших кінопрофесій, кіноосвітян та молодих кінематографістів.

"Вважаємо доцільним за результатами цього обговорення створити робочу групу з підготовки пропозицій щодо вдосконалення процедури пітчингу "Тисячовесна-2027". НСКУ готова делегувати своїх представників та долучитися до опрацювання конкретних пропозицій", – йдеться в заяві.

Як повідомлялося, останні тижні в соціальних мережах точаться дискусії щодо результатів фінального пітчингу проєкту "Тисячовесна". Зокрема, найбільше нарікань на можливий конфлікт інтересів, так як деякі експерти, що оцінювали проєкти, також були і учасниками конкурсу.

У свою чергу віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляла, що уникнути ситуації, коли на "Тисячовесні" люди є одночасно і експертами, і аплікантами неможливо, але на сьогодні немає офіційних звернення щодо порушення конфлікту інтересів, а відповідно і правових підстав для перегляду рішень пітчингу.

Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). 16 серпня було оголошено 546 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в кіно, музиці та мистецтві, які отримають фінансування.

У фінальному пітчингу продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометражні і короткометражні проєкти різних жанрів. Серед них фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату". В категорії "Неігрові (документальні) фільми та серіали" перемогло 70 проєктів, серед яких фільми про Superhumans, Симоненка, Яблонську, Кривцова, вбивство Фаріон і Гонгадзе. В категорії "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" перемогли 30 проєктів, серед яких "Байки Сковороди", "Товариство ІПСОшників" і мультик про пса Патрона. В категорії "Перформативне мистецтво" перемогло 133 проєкти, серед них 20 проєктів театрів Франка, Заньковецької, Лисенка, Лесі Українки і низка фестивалів. В категорії "Сучасна музика" перемогло 144 проєкти, серед них проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro. В категорії "Візуальне мистецтво" перемогло 77 проєктів, з них від кіностудії Довженка, Гогольфеста, Ukraïner, NAMU та Одеської кіностудії. У категорії "Аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж" перемогло 135 проєктів, з яких Ukraïner, Babylon’13, "НАШІ БЕЗ рАШІ", "Відвал ніг" і "Нашебачення".

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Вона зазначала, що уряд планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт, серед пропозицій додаткові 4 млрд грн.

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році. Крім того, планується запровадити регулювання залучення штучного інтелекту (ШІ), підняття прохідного балу на пітчинг, розділення дебютантів і досвідчених заявників.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з’явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.