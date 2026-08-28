"Шахед" влучив у склад з книгами Readeat та низки видавців – Феліксов

Засновник книгарень Readeat та сервісу "BookTicket" Дмитро Феліксов заявляє, що від російського обстрілу постраждав склад, де були книги його книгарні та низки видавців.

"Поки відомо, що шахед влучив прямо в склад, де були книги Readeat і Book.ua та низки видавців. Відправки замовлень сьогодні не буде", – написав він в мережі Facebook.

Згодом Феліксов підтвердив ураження складу і знищення книг, опублікувавши фото з місця події.

"Маю надію, що держава знайде можливість підтримати галузь. Державні закупівлі книг. Субсидії. Пільгові кредити. Податкові канікули. Цільові державні та європейські гранти. Зараз потрібні не тільки слова підтримки. Потрібні конкретні інструменти, які дозволять видавцям, друкарням, книгарням і дистриб’юторам відновлюватися після таких ударів і продовжувати працювати", – написав він.

Також власник книгарні розповів, що уже працює оперативний штаб, йде комунікація з видавцями та власниками складів.

"Перебудовуємо ланцюги постачання. Шукаємо нові складські рішення і механізми справедливої компенсації втраченого. Будемо працювати далі. І найголовніше сьогодні – люди цілі", – додав Феліксов.

Як повідомлялося, у 2022 році російські обстріли пошкодили логістичний центр видавництва "Ранок" у Харкові. Тоді було знищено частину книжкових запасів і завдано збитків на десятки мільйонів гривень.

Від ворожої атаки на Харків 23 травня 2024 року постраждала друкарня "Фактор-Друк".

17 червня 2025 року обстрілом пошкоджена книгарня-кав’ярня BookUa на столичних Нивках. Було вибито скляні двері й вікна. Того ж дня було зруйновано склад видавництва "Український пріоритет". Згоріли десятки тисяч книг, понад 130 найменувань.

4 липня 2025 року внаслідок нічного російського обстрілу постраждав склад книжкового видавництва та інтернет-магазину "Наш Формат" в Києві.

28 серпня 2025 року книгарню "КнигоЛенд" в столиці пошкоджено обстрілом, зіпсовано книжки. Тоді ж постраждала й київська книгарня Readeat.

30 вересня 2025 року склад видавництва "Смакі" пошкоджено внаслідок російського обстрілу Дніпра, втрачено частину тиражу.

23 жовтня 2025 року книгарню "Плекай" у Подільському районі Києва пошкоджено в результаті російського обстрілу. Зокрема, вибуховою хвилею у приміщенні вибито вікна.

14 травня 2026 року російським обстрілом пошкоджено електропідстанцію на одному з логістичних центрів видавництва "Ранок" у Києві.

24 травня 2026 року постраждала одна з книгарень мережі "Книгарня "Є" на столичному Подолі.

2 липня 2026 року центральний склад логістичної компанії Denka Logistics було зруйновано під час російської атаки, внаслідок чого знищено близько 800 тис. книгкниговидавництва BookChef.

У ніч на 19 липня внаслідок атаки РФ знищено склад видавництва "Книголав", втрачено 250 тис. книжок. Також зруйновано видавництво MISON і постраждав офіс видавництва "Арк.Юей" в Києві. Крім того, зруйновано друкарню групи "Конві", знищено майже 250 тис. підручників і 350 тис. заготовок для видавничої продукції.

1 серпня внаслідок російського обстрілу Харкова були пошкоджені склади видавництва "Ранок", які були місцем зберігання продукції мережі "КнигоЛенд", "ФабулаКнигоманія", READBERRY, Korali books і самого видавництва "Ранок". Зазначалося, що у пожежі згоріли підручники.

Від російського удару в ніч проти 5 серпня по логістичному центру Denka Logistics знищено понад 100 тис. книг видавництва BookChef.

У ніч на 16 серпня внаслідок російського обстрілу Києва постраждали офіси і склади видавництв "Наш Формат", "Лабораторія", BookChef та РМ, розташований біля станції метро "Почайна".