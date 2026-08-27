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"Суспільне" оголосило фіналістів нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2026"

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"Суспільне" оголосило фіналістів нацвідбору на "Дитяче Євробачення-2026"
Фото: Суспільне

Суспільний мовник оголосив шість фіналістів національного відбору в Україні на міжнародний пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2026".

"Стали відомі імена шести фіналістів національного відбору на "Дитяче Євробачення-2026". Найкращих учасників обрали за результатами випробувань, які вони проходили в літній "Зірковій школі", – йдеться в повідомленні "Суспільного".

Зазначається, що 13 вересня у фіналі нацвідбору за право представляти Україну на "Дитячому Євробаченні-2026" на Мальті змагатимуться: Роман Дорошенко (12 років, Київська область); Дмитро Карабет (10 років, Київ); Еріка Колесніченко (11 років, Київська область); Анастасія Пошедіна (9 років, Києві); Марко Сердинський (12 років, Івано-Франківськ); Злата Солоненко (11 років, Вінницька область).

Окрім того, шляхом жеребкування визначилося, хто із сонграйтерок створить пісні для фіналістів. Отже, Світлана Тарабарова напише пісні для Романа Дорошенка, Дмитра Карабета та Еріки Колесніченко, а alyona alyona  – для Анастасії Пошедіної, Марка Сердинського та Злати Солоненко.

У кінці липня "Суспільне" оголосило лонглист із 15 заявок, 26 липня учасники лонглиста взяли участь у прослуховуванні. В результаті було обрано 10 конкурсантів, які взяли участь в цьогорічній "Зірковій школі". 

Як повідомлялося, "Дитяче Євробачення-2026" відбудеться на Мальті 24 жовтня і проходитиме в залі MFCC в селищі Та-Калі.

Представниця України Анастасія Димид посіла 5-те місце на "ДитячомуЄвробаченні-2023" у Ніцці (Франція), Артем Котенко посів 3 місце на "ДитячомуЄвробаченні-2024" в Мадриді (Іспанія), а Софія Нерсесян із піснею "Мотанка" посіла 2 місце на "Дитячому Євробаченні-2025" у Тбілісі (Грузія).

#дитяче_євробачення_2026 #фіналісти
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