Оскарівський комітет продовжив прийом заявок на "Оскар" від України, хоча раніше оголошував перелік

Український оскарівський комітет після оголошення конкурсантів продовжив термін приймання заявок на участь у національному відборі на 99-ту премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Зокрема, 24 серпня Український оскарівський комітет заявив, що отримав 5 заявок претендентів на "Оскар" від України.

Згідно з повідомленням комітету, заявки, що надійшли від таких проєктів: "Вічник" (режисер Іван Ніколайчук), "Кіллхаус" (реж. Любомир Левицький), "Останній Прометей Донбасу" (реж. Антон Штука), "Простий Солдат" (реж. Артем Рижиков, Хуан Каміло Круз) і "The Last Message" (реж. Андрій Волошин, Олексій Лєбєдєв).

В той же час, у середу за рішенням Українського оскарівського комітету термін приймання заявок було продовжено до 2 вересня включно.

Зазначається, що рішення ухвалено з метою надати додаткову можливість українським фільмам, що відповідають вимогам, подати заявки для участі у відборі.

Після завершення приймання заявок Комітет розгляне отримані матеріали та 16 вересня на засіданні визначить фільм-претендент від України.

Згідно з правилами "Оскару", 15 фільмів, що увійдуть до шортліста міжнародної премії в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм", буде оголошено 15 грудня 2026 року. П’ять фільмів-номінантів у категорії стануть відомі 21 січня 2027 року. А сама церемонія вручення 99-ї премії "Оскар" відбудеться 14 березня 2027 року.

Як повідомлялося, 22 січня Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів на 98-му премію "Оскар", українські стрічки не потрапили до переліку.

Стрічка "Порцелянова війна" режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва не перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 97-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 96-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

У 2019 році від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" (Evge), 2020-го – "Атлантида" Валентина Васяновича (Atlantis), 2021-го – "Погані дороги" Наталії Ворожбит, 2022-го – "Клондайк" Марини Ер Горбач, 2023-го – "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, 2024-го – "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка.