Три бібліотеки Києва вже підключені до єдиної електронної бібліотечної системи з єдиним читацьким квитком

У Києві впроваджують пілотний проєкт цифрової системи "Єдина електронна бібліотека", яка об’єднає публічні бібліотеки міста в єдине інформаційне середовище, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА) в середу.

"Завдання "Єдиної електронної бібліотеки" – об’єднати бібліотеки Києва в одну систему, щоб і бібліотечним працівникам було зручніше користуватися ресурсами, і читачам було простіше отримувати послуги. У перспективі людина зможе мати один читацький квиток для бібліотек міста, бачити доступні книжки онлайн та бронювати потрібні видання", – сказав заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Зазначається, що зараз бібліотеки працюють із застарілими інформаційними системами, що ускладнює обмін даними та взаємодію між закладами, а перехід до єдиного інформаційного середовища дозволить централізовано вести базу бібліотечних ресурсів, каталогізувати книжки та автоматизувати основні процеси обслуговування читачів.

"До цього бібліотеки користувалися інформаційними продуктами, які фактично не оновлювалися з 2014 року, і значна частина цього програмного забезпечення мала російське походження. Тому для нас було принципово важливо створити власну муніципальну систему, яка відповідатиме сучасним потребам київських бібліотек і користувачів. Зараз ми тестуємо пілотний проєкт на базі дитячих бібліотек", – зазначив директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк.

Ще одна важлива перевага системи – можливість формувати консолідовану статистику та аналітики: бібліотеки зможуть бачити динаміку видачі книжок, популярність окремих видань, активність користувачів та інші показники, необхідні для оцінки роботи всієї бібліотечної мережі.

Наразі до "Єдиної електронної бібліотеки" підключені три дитячі бібліотеки Києва – Центральну бібліотеку ім.Шевченка для дітей міста Києва, Бібліотеку №2 для дітей Деснянського району та Бібліотеку №119 для дітей Деснянського району. Читацький квиток, оформлений в одній із цих бібліотек, є спільним для всіх трьох. Підключення інших дитячих бібліотек міста триває.

"Наступним етапом стане інтеграція системи з Київ Цифровий та Порталом послуг Києва. У перспективі користувачі зможуть мати особистий читацький кабінет, переглядати єдиний електронний каталог підключених бібліотек, шукати книжки та бронювати видання для себе і своїх дітей. Відповідний функціонал наразі перебуває в розробці", – поінформувала директорка Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Вікторія Іцкович.