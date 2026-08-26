На літературну премію Мінкультури "Воля" видавці номінували 106 книжок

Видавці номінували 106 книжок на державну літературну премію "Воля", довгі списки у трьох категоріях оголосять 5 жовтня, повідомляє Міністерство культури України.

"95 книжок розгляне журі літературної премії "Воля". Загалом українські видавництва номінували на премію "Воля" 106 книжок. Десять з них не пройшли технічний відбір: книжки вийшли поза встановленим періодом, видавництва не надали необхідні документи, або жанр не збігався з категорією", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що цього року премія відзначає нову українську літературу й літературу про Україну у трьох категоріях.

Найчисленніша категорія – "Найкраща українська прозова книжка", у якій журі розгляне 49 назв. У категорії "Найкраща українська документальна книжка" – 40 номінантів.

Ще 6 видань змагатимуться у категорії "Найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладена українською мовою". У цій номінації представлені книжки, вперше перекладені та опубліковані з 1 травня 2023 до 30 квітня 2026.

"Через літературу Україна розповідає про себе світові й осмислює власний досвід. 95 книжок у відборі літературної премії "Воля" – це різні погляди на нашу історію, культуру, людей, час, у якому ми живемо. Прагнемо, щоб премія відкривала книжки про Україну і від українських авторів ширшій аудиторії та давала їм більше простору для звучання", – цитує пресслужба віцепрем’єр-міністерку з гуманітарної політики – міністерку культури Тетяну Бережну.

Цього року в журі премії "Воля": голова журі, літературознавець і видавець, директор видавництва "Смолоскип", доцент НаУКМА Ростислав Семків; письменник і військовослужбовець, лауреат Премії ім. Шевельова, член Українського ПЕН Олександр Михед; шотландський літературознавець і перекладач української літератури, викладач UCL; був у журі Міжнародного Букера (2023) Уям Блекер; письменниця, перекладачка, виконавча продюсерка Радіо Культура, членкиня Українського ПЕН Ірина Славінська; літературна критикиня, редакторка видавництва "Темпора", ведуча подкасту "Висока полиця" Богдана Романцова.

Щорічна державна літературна премія "Воля" заснована у 2026 році Міністерством культури України та Києво-Могилянською академією за підтримки ПриватБанку. Партнер – Кафедра літературознавства ім. В. Моренця НаУКМА.

Відбір відбуватиметься у три тури. Довгі списки – до 10 книжок у кожній номінації – оприлюднять 5 жовтня 2026 року, короткі списки з трьох книжок – 13 листопада, а лауреатів оголосять на початку грудня. Лауреат кожної номінації отримає 400 тис. грн.