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Культура

Зеленський пропонує Раді посилити покарання за умисне знищення національних святинь

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Зеленський пропонує Раді посилити покарання за умисне знищення національних святинь
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді посилити кримінальну відповідальність за умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження національних святинь.

Відповідний законопроєкт №15551 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за злочини проти національних святинь Українського народу зареєстровано у Верховній Раді 24 серпня, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт пропонує внести зміни до статті 298 Кримінального кодексу "Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини".

Проєкт закону, зокрема, передбачає доповнити назву статті положенням щодо національних святинь.

Глава держави пропонує встановити посилену кримінальну відповідальність за умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження національних святинь та передбачити за вчинення зазначених діянь покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

 

#кримінальна_відповідальність #культурна_спадщина #законопроект
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