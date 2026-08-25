У "Тисячовесні-2026" в контенті для соцмереж перемогли Ukraïner, Babylon'13, "НАШІ БЕЗ рАШІ", "Відвал ніг" і "Нашебачення"

У фінальному етапі ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж" перемогло 135 проєктів.

Загалом у категорії "Аудіовізуальні шоу та відеоролики для соцмереж" було подано 559 заявок, і за результатами першого технічного етапу до експертного оцінювання було допущено 462 заявки.

Після експертного оцінювання (це фінальний етап для даної категорії – ІФ-У) у категорії "Аудіовізуальні шоу та відеоролики для соцмереж" перемогло 135 проєктів, які отримають державне фінансування.

Зокрема, ТОВ "Піс оф студіо" перемогло з проєктом "Нашебачення" – це масштабний український культурно-благодійний аудіовізуальний проєкт, створений творчим об'єднанням Badstreet Boys, який поєднує сучасну українську музику, гумор, театр абсурду, цифрову культуру та благодійність на підтримку Сил оборони України. Проєкт реалізується у форматі великого живого шоу з онлайн-трансляцією та інтерактивною взаємодією з аудиторією для збору донатів на оборону.

ГО "Українер" (Ukraïner) перемогло з проєктом "Культура у війську", який досліджує, фіксує та висвітлює феномен українських мілітарних спільнот. У межах проєкту буде створено 4 документальні відеоролики тривалістю до 60 хвилин, а також серію коротких відеоформатів для соціальних мереж.

ГО "Творче об'єднання "Вавилон'13" (Babylon'13) отримають фінансування нс проєкт "Війна-ненажера. 3.0", який передбачає створення циклу коротких документальних відео тривалістю 4-5 хвилин, заснованих на поезії та прозі українських військовослужбовців, ветеранів і митців. Кожен випуск поєднуватиме літературні твори з документальними відеоматеріалами, висвітлюючи особисті історії війни, пам'яті та незламності.

Також ФОП Шимановський Андрій Ярославович (відеоблогер) переміг з проєктом "Шукачі діалектів", який передбачає створення аудіовізуального контенту, присвяченого мовному різноманіттю України, регіональним діалектам та історіям їхніх носіїв.

ФОП Гапачило Роман Степанович профінансують створення продовження проєкту "НАШІ БЕЗ рАШІ" – патріотичного гумористичного скетч-кому.

Серед іншого, ветеран Будько Олександр (Терен) отримає фінансування на продовження YouTube-проєкту "Відвал ніг: Подорожі". Це оціально-інклюзивний тревел-проєкт, у якому ветеран, громадський діяч та мандрівник Олександр Терен досліджує різні міста та країни світу з перспективи людини на кріслі колісному.

Крім того, серед проєктів-переможців є різні форматів: документальні серіали, подкасти, вебсеріали, анімації, тревел-документалістика, відеопроєкти про сучасну україномовну музичну освіту, медіаграмотність і критичне мислення, підприємництво та кулінарію, інформаційну безбар'єрність і психологічну підтримку в умовах війни, документальні історії про традиційні ремесла різних регіонів України, збереження пам'яті про російсько-українську війну, реальних героїв і героїнь та їхні цінності, вибір і шлях становлення, проєкти про реабілітацію ветеранів, базову військову підготовку й адаптацію до військової служби.

Майже 25% рекомендованих проєктів – це контент для дітей та підлітків: анімаційні адаптації класичної поезії ("PROlisok. Квітучі вірші"), освітньо-розважальні реаліті ("КоледжCheck 2.0") й науково-популярні цикли про українських науковців, чий внесок змінив світ ("Код Всесвіту").

Серед ключових темам: висвітлення історичних подій і відомих українських постатей, фіксація подій війни, психологічна стійкість, українське мистецтво та ідентичність, дитячий контент і контент про подорожі Україною.

З повний списком проєктів-переможців можна ознайомитися за посиланням

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). 16 серпня було оголошено 546 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в кіно, музиці та мистецтві, які отримають фінансування.

У фінальному пітчингу продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометражні і короткометражні проєкти різних жанрів. Серед них фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату". В категорії "Неігрові (документальні) фільми та серіали" перемогло 70 проєктів, серед яких фільми про Superhumans, Симоненка, Яблонську, Кривцова, вбивство Фаріон і Гонгадзе. В категорії "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" перемогли 30 проєктів, серед яких "Байки Сковороди", "Товариство ІПСОшників" і мультик про пса Патрона. В категорії "Перформативне мистецтво" перемогло 133 проєкти, серед них 20 проєктів театрів Франка, Заньковецької, Лисенка, Лесі Українки і низка фестивалів. В категорії "Сучасна музика" перемогло 144 проєкти, серед них проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro. В категорії "Візуальне мистецтво" перемогло 77 проєктів, з них від кіностудії Довженка, Гогольфеста, Ukraïner, NAMU та Одеської кіностудії.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Вона зазначала, що уряд планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт, серед пропозицій додаткові 4 млрд грн.

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році. Крім того, планується запровадити регулювання залучення штучного інтелекту (ШІ), підняття прохідного балу на пітчинг, розділення дебютантів і досвідчених заявників.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з'явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.

Джерело: https://mincult.gov.ua/news/tysyachovesna-rezultaty-za-napryamom-audiovizualni-shou-ta-videorolyky-dlya-soczialnyh-merezh/