Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

Третій армійський корпус відкрив виставку на честь Євгена Коновальця

2 хв читати
Додати як джерело
Третій армійський корпус відкрив виставку на честь Євгена Коновальця

Третій армійський корпус відкрив 20 серпня на Арсенальній площі в Києві вуличну експозицію "З поверненням, Провіднику!". Проєкт присвячений поверненню в Україну праху полковника Армії УНР, командира Корпусу Січових стрільців Євгена Коновальця.

Як повідомили в Третьому армійському корпусі, протягом місяця відвідувачі зможуть побачити рідкісні зразки військової техніки часів Визвольних змагань 1917–1921 років. Техніка відновлена за ініціативи командира Третього армійського корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького.

Місце обрали невипадково: у січні 1918 року тут, біля заводу "Арсенал", гармати Січових стрільців вели вогонь по позиціях більшовиків і допомогли вибити їх із укріплень під час повстання на заводі.

"Спадкоємність — це передусім дія. Це коли сучасні військові власними руками повертають до життя техніку своїх попередників. Коли покоління, розділені століттям, зустрічаються в одному місці — на захисті України. Ми продовжуємо справу Січових стрільців і зробимо все, щоб завершити їхню боротьбу перемогою", - зазначив заступник командира Третього армійського корпусу Родіон Кудряшов.

Ключові експонати виставки: панцерник Austin "Отаман Коновалець", виготовлений у Великій Британії для Російської імперії під час Першої світової війни. Згодом захоплений українськими військовими та переданий до 2-го Подільського автопанцирного дивізіону Дієвої армії УНР. Воював проти більшовицьких і білогвардійських військ.

Від панцерника збереглися лише рама і частини корпусу. Решту відновили за історичними технологіями бійці 53-ї резервної роти Третьої окремої штурмової бригади та 512-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону. На артилерійському лафеті цього панцерника 13 серпня доставили домовину з полковником Коновальцем.

Панцерник Austin 2-ї серії "Федір Черник": Ударна сила Корпусу Січових стрільців із протикульовим бронюванням та двома кулеметами. Названий на честь сотника Січових стрільців, панцерник стояв на озброєнні автопанцирного дивізіону Корпусу Січових стрільців і активно використовувався в боях.

Військовослужбовці корпусу знайшли броньовик у Сухолуччі в критично занедбаному стані — під час окупації його переховували в лісах і болотах, через що він повністю втратив хід. За 20 днів провели капітальний ремонт: відновили двигун, кузов, замінили навісне обладнання та виготовили нові задні гальма.

3-дюймова гармата зразка 1908 року. Виготовлена на Обухівському заводі в Санкт-Петербурзі. Збереглась у майже автентичному вигляді: ствол, колеса, броньовий щит. Реставратори свідомо зберегли сліди від уламків на гарматі й передку як свідчення реальних боїв.

#арсенал #виставка #коновалець
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Немає офіційних звернень про порушення конфлікту інтересів на "Тисячовесні" і підстав для перегляду рішень – Бережна

Немає офіційних звернень про порушення конфлікту інтересів на "Тисячовесні" і підстав для перегляду рішень – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що уникнути ситуації, коли на "Тисячовесні" люди…

Читати
У "Тисячовесні-2026" в сучасній музиці перемогли проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro

У "Тисячовесні-2026" в сучасній музиці перемогли проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro

У фінальному пітчингу ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Сучасна музика" перемогло 144 проєкти. Загало…

Читати
Фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату" перемогли у "Тисячовесні-2026"

Фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату" перемогли у "Тисячовесні-2026"

У фінальному пітчингу ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометр…

Читати
В "Тисячовесні-2027" можуть з'явитися обмеження участі митців і артистів, які взаємодіяли з РФ під час війни, – Бережна

В "Тисячовесні-2027" можуть з'явитися обмеження участі митців і артистів, які взаємодіяли з РФ під час війни, – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що в ініціативі підтримки українського к…

Читати
Країна-переможець "Євробачення", у якій триває збройний конфлікт, не зможе приймати конкурс, а інша країна проводитиме його від свого імені

Країна-переможець "Євробачення", у якій триває збройний конфлікт, не зможе приймати конкурс, а інша країна проводитиме його від свого імені

Країна-переможець міжнародного пісенного конкурсі "Євробачення", у якій триває збройний конфлікт чи чутлива геополітична ситуація, не зможе приймати …

Читати