Третій армійський корпус відкрив виставку на честь Євгена Коновальця

Третій армійський корпус відкрив 20 серпня на Арсенальній площі в Києві вуличну експозицію "З поверненням, Провіднику!". Проєкт присвячений поверненню в Україну праху полковника Армії УНР, командира Корпусу Січових стрільців Євгена Коновальця.

Як повідомили в Третьому армійському корпусі, протягом місяця відвідувачі зможуть побачити рідкісні зразки військової техніки часів Визвольних змагань 1917–1921 років. Техніка відновлена за ініціативи командира Третього армійського корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького.

Місце обрали невипадково: у січні 1918 року тут, біля заводу "Арсенал", гармати Січових стрільців вели вогонь по позиціях більшовиків і допомогли вибити їх із укріплень під час повстання на заводі.

"Спадкоємність — це передусім дія. Це коли сучасні військові власними руками повертають до життя техніку своїх попередників. Коли покоління, розділені століттям, зустрічаються в одному місці — на захисті України. Ми продовжуємо справу Січових стрільців і зробимо все, щоб завершити їхню боротьбу перемогою", - зазначив заступник командира Третього армійського корпусу Родіон Кудряшов.

Ключові експонати виставки: панцерник Austin "Отаман Коновалець", виготовлений у Великій Британії для Російської імперії під час Першої світової війни. Згодом захоплений українськими військовими та переданий до 2-го Подільського автопанцирного дивізіону Дієвої армії УНР. Воював проти більшовицьких і білогвардійських військ.

Від панцерника збереглися лише рама і частини корпусу. Решту відновили за історичними технологіями бійці 53-ї резервної роти Третьої окремої штурмової бригади та 512-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону. На артилерійському лафеті цього панцерника 13 серпня доставили домовину з полковником Коновальцем.

Панцерник Austin 2-ї серії "Федір Черник": Ударна сила Корпусу Січових стрільців із протикульовим бронюванням та двома кулеметами. Названий на честь сотника Січових стрільців, панцерник стояв на озброєнні автопанцирного дивізіону Корпусу Січових стрільців і активно використовувався в боях.

Військовослужбовці корпусу знайшли броньовик у Сухолуччі в критично занедбаному стані — під час окупації його переховували в лісах і болотах, через що він повністю втратив хід. За 20 днів провели капітальний ремонт: відновили двигун, кузов, замінили навісне обладнання та виготовили нові задні гальма.

3-дюймова гармата зразка 1908 року. Виготовлена на Обухівському заводі в Санкт-Петербурзі. Збереглась у майже автентичному вигляді: ствол, колеса, броньовий щит. Реставратори свідомо зберегли сліди від уламків на гарматі й передку як свідчення реальних боїв.