Скульптура Батьківщини-Матері в Києві до Дня Незалежності стане частиною проєкту "Майбутнє пам’ятає"

Аудіовізуальна артінсталяція в рамках партнерського проєкту "Майбутнє памʼятає" компанії Еxpolight та Музею війни осяє в Києві найвищий пам’ятник Європи - скульптуру Батьківщини-Матері - до Дня Незалежності, повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Наше майбутнє визначається подіями з нашого минулого, наше майбутнє твориться вже сьогодні і визначається тими рішеннями, які приймають люди щодня в умовах повномасштабного вторгнення", - пояснила концепт проєкту на його презентації віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики - міністерка культури Тетяна Бережна.

Зі свого боку генеральний директор Музею війни Юрій Савчук зазначив, що "Майбутнє пам’ятає" яскраво підкреслює роль "Батьківщини-Матері" як одного з ключових сучасних символів Свободи та боротьби за державну Незалежність України. Щовечора, з 22 серпня по 1 вересня, з 21:00 до 23:00 впродовж 5 хвилин на монументі зʼявлятимуться символи, поєднані у розповідь.

Автор проєкту - український митець, засновник та артдиректор компанії Expolight Микола Каблука. В основі артінсталяції закладено ідею про те, що творення майбутнього набуває сили через усвідомлення минулого та зв’язок із власним корінням.

"Коріння" уособлює зв’язок із землею, історією та минулими поколіннями. "Спіралі" – час, який не лінійний, а циклічний, живий. "Вода" символізує очищення від хибних нашарувань та нав’язаних ідей. "Крила" втілюють свободу вибору, внутрішнє піднесення та здатність виходити за межі. "Зірки" – люди та їхні мрії. "Сузірʼя" – образ взаємозв’язку українців і майбутнього, яке створюється спільно.

"Майбутнє не виникає з порожнечі. Воно формується нашим вибором та нашими цінностями сьогодні, а здатність рухатися вперед народжується з розуміння того, звідки ми прийшли. Усвідомлене минуле стає не тягарем, а точкою опори – джерелом сили, ідентичності та внутрішньої стійкості. Взявши відповідальність, ми створимо те майбутнє, яке ми всі хочемо для України", – розповів Каблука.

Микола Каблука — український митець, світловий дизайнер, засновник та артдиректор компанії Expolight, один із ключових представників сучасного медіаарту. Асоційований член IALD та IES — найпрестижніших міжнародних організацій у галузі світлового дизайну. Микола понад 25 років працює з архітектурним та художнім світлом, формуючи культуру світлового дизайну в Україні.

За роки роботи реалізував понад 1500 світлових проєктів у США, Європі, Азії та Північній Африці. Цього року представляв Україну на фестивалі Burning Man у США зі світловою інсталяцією The Point of Unity.

Проєкт "Майбутнє памʼятає" реалізується за підтримки Міністерства культури України та у партнерстві з Національним музеєм історії України у Другій світовій війні. Меценатом аудіовізуальної артінсталяції виступила компанія Autostrada.