Україномовний Ютуб-канал "Маші і Ведмедя" за рік зібрав понад 800 млн переглядів – Бережна

Україномовний Ютуб-канал російського мультсеріалу "Маша і Ведмідь" лише за 2025 рік зібрав понад 800 млн переглядів, що приносить доходи російському бізнесу, який сплачує податки до бюджету РФ, заявила віцепрем'єр-міністерка України з гуманітарної політики-міністерка культури Тетяна Бережна.

"Запровадили санкції проти російського мультсеріалу "Маша і Ведмідь". Російський культурний продукт – це інструмент впливу і пропаганди. Через мультфільми і серіали росія охоплює мільйонні аудиторії наших дітей і заробляє на цьому мільйони", – написала вона у Facebook.

За словами Бережної, Міністерство культури України спільно зі Служба безпеки України та Центр протидії дезінформації ініціювали застосування санкцій до виробників і розповсюджувачів анімаційного серіалу.

Вона зазначила, що санкції застосовані до чотирьох фізичних і чотирьох юридичних осіб.

"Це створює правові підстави для блокування контенту в Україні та дають підстави звертатися до міжнародних платформ, зокрема Netflix і YouTube, щодо припинення співпраці із санкційними особами, обмеження монетизації та розповсюдження контенту", – наголосила Бережна.

Бережна додала, що лише за 2025 рік українськомовний Ютуб-канал "Маші і Ведмедя" зібрав понад 800 мільйонів переглядів. Це також доходи російського бізнесу, який сплачує податки до бюджету держави-агресора.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти виробника мультфільму "Маша та ведмідь" та колишнього народного депутата від партії Регіонів Юрія Іванющенка. Відповідні укази №744 і №746 оприлюдені на сайті глави держави у четвер. Як зазначили в Офісі президента, цей серіал поширює проросійські наративи, замасковані під дитячий контент, та становить загрозу національній безпеці України.

Відтепер під санкціями перебуває студія "Анімаккорд", яка є автором цього мультсеріалу, її засновник, генеральний директор, а також автор сценарію, режисер і продюсер, співавтор серіалу.