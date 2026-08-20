Поема Ліни Костенко "Сніг у Флоренції" вперше оживе в сучасній хореографії в Одесі

Поема Ліни Костенко "Сніг у Флоренції" вперше оживе в сучасній хореографії Олесі Шляхтич на ХІ Міжнародному фестивалі мистецтв "Оксамитовий сезон в Одеській опері" у вересні.

За словами балетмейстерки-постановниці Олесі Шляхтич, після прочитання "Снігу…" вона вирішила, що поставить за цим твором балет.

"Ми звикли бачити головних персонажів в балеті позитивними героями, у "Снізі…" Рустичі – негідник, той самий, що є всередині кожного з нас, той, що потребує розуміння і аналізу… Всі відомі флорентійці того часу – платоніки, і саме ця філософія пронизала твір, балет, хореографію: "якщо навколо все зруйновано, візьми каміння і побудуй новий світ", – зазначила Шляхтич у пресрелізі.

Драматична поема "Сніг у Флоренції" базується на реальному історичному епізоді з життя італійського скульптора епохи Відродження, учня Мікеланджело – Джованфранческо Рустичі. Сюжет розгортається у Франції XVI століття, куди митець змушений був емігрувати з рідної Італії. У поемі Флоренція стає не лише містом, а й символом свободи. У фіналі поеми – в теплий сонячний день у Флоренції раптом починає падати сніг, який засипає серце старого майстра, символізуючи втрату душі, відчуття чужини та розплату за обмін справжнього мистецтва на легкий королівський комфорт.

Костенко дала згоду на пластичну постановку свого твору "Сніг у Флоренції" на сцені Одеської Національної опери команді у складі Олесі Шляхтич, композитора Золтана Алмаші, художника-постановника Петра Богомазова, художниці з костюмів Тетяни Овсійчук. Мистецької кураторкою проєкту є донька Костенко – Оксана Пахльовська.

Прем’єра балетного перформансу "Сніг у Флоренції" запланована на 5 вересня в Одесі.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Національної опері України, київська прем’єра модерн-балету "Сніг у Флоренції" планується на кінець жовтня 2026 року.

Драматична поема Костенко "Сніг у Флоренції" була опублікована у 1987 році.