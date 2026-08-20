Мінкультури заклало додаткові 4 млрд грн на "Тисячовесну" в бюджетну декларацію на 2027р – Бережна

Міністерство культури України заклало в бюджетну декларацію на 2027 рік додаткові 4 млрд грн на ініціативу підтримки культурного продукту "Тисячовесна-2027", повідомила віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"Зараз триває бюджетний процес на 2027 рік. І я думаю, що за результатами обговорення "Тисячовесни" спостерігають дуже багато людей, які приймають рішення з приводу виділення грошей на наступний рік. Тому нам, як людям, яким не байдуже українська культура, потрібно просто сісти і серйозно поговорити разом, що ми можемо покращити в конкурсі, щоб він був удосконалений на наступний рік. Хто програв – зробити висновки. Хто виграв – відповідально перейти до виготовлення контенту, щоб було видно, що гроші дані тим, хто їх дійсно достойний", – сказала Бережна на брифінгу в Києві в четвер.

Вона також розповіла, що Мінкультури подало бюджетну декларацію на наступний рік, де заявило 4 млрд грн на проєкт "Тисячовесна", а також додаткову потребу ще в 4 млрд грн.

"Коли Володимир Олександрович Зеленський мав візіонерську розмову зі спільнотою (на пітчингу – ІФ-У), ми сказали йому про суму 11 млрд грн, яких не вистачило в цьому році. Тому я думаю, що нам всім потрібно, як людям, яким не байдужа українська культура, подумати, що ми зараз можемо зробити для того, щоб ті додаткові 4 млрд грн, можливо, переросли в більшу суму", – додала вона.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). 16 серпня було оголошено 546 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в кіно, музиці та мистецтві, які отримають фінансування.

У фінальному пітчингу продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометражні і короткометражні проєкти різних жанрів. Серед них фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату". В категорії "Неігрові (документальні) фільми та серіали" перемогло 70 проєктів, серед яких фільми про Superhumans, Симоненка, Яблонську, Кривцова, вбивство Фаріон і Гонгадзе. В категорії "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" перемогли 30 проєктів, серед яких "Байки Сковороди", "Товариство ІПСОшників" і мультик про пса Патрона. В категорії "Перформативне мистецтво" перемогло 133 проєкти, серед них 20 проєктів театрів Франка, Заньковецької, Лисенка, Лесі Українки і низка фестивалів. В категорії "Сучасна музика" перемогло 144 проєкти, серед них проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro. В категорії "Візуальне мистецтво" перемогло 77 проєктів, з них від кіностудії Довженка, Гогольфеста, Ukraïner, NAMU та Одеської кіностудії.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Вона зазначала, що уряд планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт.

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з’явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.