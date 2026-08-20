Немає офіційних звернень про порушення конфлікту інтересів на "Тисячовесні" і підстав для перегляду рішень – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що уникнути ситуації, коли на "Тисячовесні" люди є одночасно і експертами, і аплікантами, неможливо, але на сьогодні немає офіційних звернень щодо порушення конфлікту інтересів, а відповідно і правових підстав для перегляду рішень пітчингу.

"Почну з того, що задачею цієї програми було зробити так, щоб оцінки давали професіонали. Не теоретики, не люди, які мають опосередковане відношення до створення культурного продукту, а ті, які робили це руками, знають, що таке кошторис, що таке сценарій, що таке співфінансування, що таке копродукція. Це була наша дуже велика задача. Зрозуміло, що спільнота не безмежна, і таких людей в Україні є не так і багато. І зрозуміло, що серед тих людей були водночас і експерти, і апліканти. Цього ми уникнути не можемо. Розуміючи цю ситуацію, ми з командою пропрацювали систему визначення і запобігання конфлікту інтересів, яка працювала на кожному з етапів програми, починаючи від жеребкування, закінчуючи пітчингом", – сказала Бережна на брифінгу в Києві в четвер, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", як планується вирішувати в наступному році дискусійне питання із непрямим конфліктом інтересів на пітчингу проєктів "Тисячовесни".

Вона зазначила, що на етапі жеребкування відомство отримали заяви від всіх, хто заявив конфлікт інтересів з приводу конкретних проектів, і ці люди, коли жеребкували певний проект, не могли бути обрані як експерти, які оцінюють цей проект на другому етапі.

"Було і таке, що люди, які вже отримали документи на оцінювання, зрозуміли, що цей проект якимось чином їх стосується. Вони дізналися, що в них знайомий режисер в цьому проекті, а раніше це не було очевидно. Вони додатково писали заяву, і ми витягали на оцінювання резервного експерта", – додала вона.

Також віцепрем’єрка наголосила, що на самих пітчингах люди з конфліктом інтересів не могли голосувати і брати участь в обговоренні таких проєктів, а подекуди навіть виходили з кімнати, хоч це і не передбачено постановою.

"Тому рамка правова була максимально такою, яка покликана запобігти конфлікту інтересів і його впливу", – заявила Бережна.

Вона зауважила, що станом на зараз в міністерстві немає жодної офіційної заяви чи звернення про конфлікт інтересів.

"В нас є певні заяви, які зайшли по авторських правах. Тут також ми можемо сказати, що порушення авторського права – це той юридичний факт, який встановлюється судом. Тому, звичайно, ми все фіксуємо, але поки немає рішення суду, то також ми тут поки що не можемо нічого вдіяти", – додала Бережна.

У свою чергу голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов зазначив, що в цьому контексті у "Тисячовесні-2026" не вистачало додаткового джерела повідомлення про можливий конфлікт інтересів.

"Що має це на увазі? Що можливість одного експерта подати інформацію щодо потенційного або реального конфлікту інтересів іншого з експертів, а також від заявників якась мінімальна можливість повідомлення про те, що є конфлікт, упередження і так далі. Бо конфлікт інтересів – це не завжди про пряму вигоду, це також і може бути приватний інтерес, і він може бути як в плюс, так і в мінус. Різка конфліктна ситуація – різке заниження. Тому, очевидно, ми такі випадки записували, і багато вдосконалень буде, в тому числі, по конфлікту інтересів", – заявив він.

На його думку, створення можливості для учасників і інших експертів надавати інформацію щодо конфлікту інтересів конкретного експерту, це єдине уточнення, яке критично потрібно.

"Можливо, також ми подумаємо над тим, щоб обов’язково в залі не був присутній експерт, якщо він одночасно є зацікавленою особою в розгляді проєкту", – додав голова Держкіно.

Крім того, директорка Департаменту стратегічних комунікацій та промоції української культури Міністерства культури України Ганна Красноступ зауважила, що постановою передбачено можливість, коли після оприлюднення пропозиції конкурсних комісій щодо рекомендацій визначення переможців виявлено конфлікт інтересів, в такому випадку комісія має на окремому засіданні переголосувати.

"Але станом на сьогодні кожен орган: Держкіно, Держмистецтв, Мінкульт, у колег, всі є заяви про конфлікт інтересів. Тобто конфлікт інтересів не був виявлений після оприлюднення відповідних пропозицій. Станом на зараз, всі заяви експертами написані і передані відповідним головам комісії", – наголосила вона.

Серед іншого, Бережна і Осіпов закликала учасників і експертів, якщо в них є інформація про якісь порушення подавати офіційні звернення в Мінкультури чи Держкіно, бо лише так вони зможуть відреагувати на можливі несправедливі рішення по результату пітчингів.

"Поки що в нас немає правових підстав для перегляду. Як я зазначила, жодної скарги, яка б надійшла в міністерство", – наголосила віцепрем’єрка.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). 16 серпня було оголошено 546 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в кіно, музиці та мистецтві, які отримають фінансування.

У фінальному пітчингу продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометражні і короткометражні проєкти різних жанрів. Серед них фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату". В категорії "Неігрові (документальні) фільми та серіали" перемогло 70 проєктів, серед яких фільми про Superhumans, Симоненка, Яблонську, Кривцова, вбивство Фаріон і Гонгадзе. В категорії "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" перемогли 30 проєктів, серед яких "Байки Сковороди", "Товариство ІПСОшників" і мультик про пса Патрона. В категорії "Перформативне мистецтво" перемогло 133 проєкти, серед них 20 проєктів театрів Франка, Заньковецької, Лисенка, Лесі Українки і низка фестивалів. В категорії "Сучасна музика" перемогло 144 проєкти, серед них проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro. В категорії "Візуальне мистецтво" перемогло 77 проєктів, з них від кіностудії Довженка, Гогольфеста, Ukraïner, NAMU та Одеської кіностудії.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Вона зазначала, що уряд планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт.

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з’явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.