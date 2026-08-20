Бережна про "Тисячовесну-2027": Буде регулювання ШІ, підняття прохідного балу і розділення дебютантів та досвідчених заявників

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна розповіла, що ініціатива підтримки культурного продукту "Тисячовесна-2027" передбачатиме регулюванням залучення штучного інтелекту (ШІ), підняття прохідного балу на пітчинг, розділення дебютантів і досвідчених заявників.

"Цього року, я вважаю, ми програму дуже успішно відпілотували, і речі, які ми можемо вдосконалити, будемо удосконалювати. Ми будемо працювати над регулюванням залучення штучного інтелекту. Це дуже важливо, тому що багато експертів казали, що в них сіпалися очі від однотипних презентацій, і це відволікає, насправді, від визначення таланту", – сказала Бережна на брифінгу в Києві в четвер.

Також, в наступному році планується підняти прохідний бал для допуску на фінальний підчинг для заявників.

"Фактично дуже багато не особливо сильних проєктів попали на підчинг, оскільки прохідний бал був 60 зі 100. Якщо ми піднімемо прохідний бал, можливо, це полегшить боротьбу в третьому турі", – додала вона.

Крім того, за словами віцепрем’єрки, планується удосконалити рамку експертного оцінювання, а також запровадити нову категорію "Книги", над форматом якої ще йде робота.

"Поділюся такою рефлексією з "Тисячовесни", що ми об’єднали дебютантів і відомих режисерів в одній комісії. Можливо, ми переглянемо в наступному році цей підхід, щоб дебютанти змагалися з дебютантками, а досвідчені з досвідченими", – сказала Бережна на брифінгу в Києві в четвер.

Вона також розповіла, що в 2026 році були підтримані проєкти таких відомих українських режисерів як: Антоніо Лукіч, Ахтем Сеітаблаєв, Олесь Санін, Олег Сенцов, Валентин Васянович, Павло Остріков, Катерина Горностай, Ірина Цілик, Надія Парфан, Філіп Сотниченко, Тарас Томенко, Аркадій Непиталюк, Марина Степанська, Олексій Радинський, Ніна Кащеєва, Анатолій Лавренішин, Олександра Рубан, Сашко Даниленко, Жанна Озірна і Катя Царик.

"Коли завершували пітчинг, говорили з командою про те, що нам потрібен освітній напрямок для тих людей, які будуть подаватися в наступному році, щоб зробити їхні заявки ще більш якісними, і освітній напрямок для тих, хто, власне, будуть вже реалізовувати проєкти, щоб на виході культурний продукт був таким, який буде достойний українців, які його дуже чекають", – заявила Бережна.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). 16 серпня було оголошено 546 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в кіно, музиці та мистецтві, які отримають фінансування.

У фінальному пітчингу продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометражні і короткометражні проєкти різних жанрів. Серед них фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату". В категорії "Неігрові (документальні) фільми та серіали" перемогло 70 проєктів, серед яких фільми про Superhumans, Симоненка, Яблонську, Кривцова, вбивство Фаріон і Гонгадзе. В категорії "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" перемогли 30 проєктів, серед яких "Байки Сковороди", "Товариство ІПСОшників" і мультик про пса Патрона. В категорії "Перформативне мистецтво" перемогло 133 проєкти, серед них 20 проєктів театрів Франка, Заньковецької, Лисенка, Лесі Українки і низка фестивалів. В категорії "Сучасна музика" перемогло 144 проєкти, серед них проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro. В категорії "Візуальне мистецтво" перемогло 77 проєктів, з них від кіностудії Довженка, Гогольфеста, Ukraïner, NAMU та Одеської кіностудії.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Вона зазначала, що уряд планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт.

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з’явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.