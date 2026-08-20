Держпідтримку по "Тисячовесні-2026" можуть отримати додаткові проєкти, бо є залишок бюджету після пітчингу – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна заявляє, що в зв’язку із залишком невокористаного бюджету після фінального пітчингу ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна-2026" підтримку отримають ще додаткові проєкти, крім тих, що були оголошені раніше.

"Дуже важливо, що по деяких комісіях залишилися невикористані бюджети. Це трапилося в комісії по мистецьких напрямках, коли експерти сказали, що "Тисячовесна" – це певний рівень, навіть якщо в нас залишилися гроші, ми не будемо розподіляти їх на тих, хто, на їхню думку, цього року цього не вартий. Це, насправді, феноменальна річ. Відповідно, коли ми отримаємо від кожної комісії точну суму задокументованого залишку, ми будемо робити додаткове засідання комісій по перерозподілу цієї суми", – сказала Бережна на брифінгу в Києві в четвер.

За її словами, разом з інформацією про кількість залишку, Мінкультури отримає від комісії заяви, чи потрібні їм додаткові кошти для підтримки ще якихось проєктів, які раніше не стали переможцями.

Якщо буде потрібно проводити додаткове перерозприділення коштів, то будуть проходити відповідні засідання комісій.

Також вона зауважила, що так як спочатку переможцям виплачується 90% суми, а решта 10% після завершення проєкту, то ці 10% залишку фінансування в поточному році (приблизно 250 млн грн) також будуть ще додатково розподілені серед проєктів, які, можливо, не пройшли на фінальному пітчингу.

"Також може таке відбутися, коли на етапі укладання договорів чи підписання наказу якийсь проєкт відмовиться, відповідно, кошти ще залишаються. Тому тим, хто не пройшов, а, на жаль, їх більше, ніж тих, хто пройшли, ми рекомендуємо не розчаровуватися в правилах конкурсу, в експертах і так далі, і все ж таки думати про те, що може бути ще додаткове засідання, і може бути перемога для тих, хто високо по рейтингу", – додала віцепрем’єр.

Раніше Бережна повідомила, що загальна вартість проєктів-переможців "Тисячовесна-2026" складає 5,7 млрд грн, з них держава профінансує 3,37 млрд грн.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). 16 серпня було оголошено 546 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в кіно, музиці та мистецтві, які отримають фінансування.

У фінальному пітчингу продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометражні і короткометражні проєкти різних жанрів. Серед них фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату". В категорії "Неігрові (документальні) фільми та серіали" перемогло 70 проєктів, серед яких фільми про Superhumans, Симоненка, Яблонську, Кривцова, вбивство Фаріон і Гонгадзе. В категорії "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" перемогли 30 проєктів, серед яких "Байки Сковороди", "Товариство ІПСОшників" і мультик про пса Патрона. В категорії "Перформативне мистецтво" перемогло 133 проєкти, серед них 20 проєктів театрів Франка, Заньковецької, Лисенка, Лесі Українки і низка фестивалів. В категорії "Сучасна музика" перемогло 144 проєкти, серед них проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro. В категорії "Візуальне мистецтво" перемогло 77 проєктів, з них від кіностудії Довженка, Гогольфеста, Ukraïner, NAMU та Одеської кіностудії.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Вона зазначала, що уряд планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт.

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з’явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.