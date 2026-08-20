Загальна вартість проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" 5,7 млрд грн, з них держава профінансує 3,37 млрд грн – Бережна

Загальна вартість проєктів-переможців ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна-2026" складає 5,7 млрд грн, з них держава профінансує 3,37 млрд грн, віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"Загальна вартість проєктів, які перемогли, у нас 5,7 млрд. З них державна підтримка – це 3,37 млрд, а кошти співфінансування, тобто ті кошти, які переможці погодилися вкласти в проєкти – 2,33 млрд. Це дуже важливо, оскільки ми залучаємо меценатів, міжнародних інвесторів, щоб вони долучилися до фінансування, і це про співвідповідальність. Це дуже круто", – сказала Бережна на брифінгу в Києві в четвер.

Зокрема, на кіно загальна вартість проектів склала 4,72 млрд грн (2,58 млрд грн – держфінансування, 2,15 млрд грн – співфінансування) і на мистецькі проєкти – 977,6 млн грн (793,3 млн грн – держфінансування, 184,3 млн грн – співфінансування).

За її словами, в 2026 році загальний показник дебютних проєктів-переможців складає 19% (105 проєктів). Зокрема, "Ігрові фільми та серіали" – 23 з 91 проєктів (25%), "Неігрові фільми та серіали" – 22 з 70 проєктів (31%), "Анімаційні фільми та фільми для дитячої аудиторії" – 9 з 30 проєктів (30%), "Візуальне мистецтво" – 14 з 77 проєктів (18%), "Сучасна музика" – 33 з 144 проєктів (23%), "Перформативне мистецтво" – 4 з 133 проєктів (3%).

""Бачимо що найменше дебютів в перформативному мистецтві. Зрозуміло, тут театри, то важко дебютувати", – додала Бережна.

Також вона розповіла, що серед переможців в категорії фільмів і серіалів загалом переміг 191 проєкт (160 фільмів і 31 серіал). Зокрема, 76 ігрових фільмів, 15 ігрових серіалів, 67 документальних фільми, 3 документальні серіали, 17 фільмів для дитячої авдиторії, 13 серіалів для дитячої авдиторії і 24 анімаційні проєкти

Що стосується мистецьких проєктів, то серед переможців: 40 – виставкові / кураторські / дослідницькі, 13 – цифрові, мультимедійні та імерсивні, 6 – оцифрування та збереження культурної спадщини, 5 – декоративно-ужиткове мистецтво та народні ремесла, 33- сучасна пісня / інді-альбом, 31- академічна, симфонічна та камерна музика, 12 – концертні програми / музичні події, 11 – рок / метал / альтернатива, 64 – драматичний та інший театр, 25 – опера / музичний театр, 15 – фестивалі / покази програм, 15 – балет / хореографія.

Щодо тематики проєктів-переможців, то до теми захисту України зверталося 202 проєкти (37,1%), родина та дитинство – 217 (39,8%), українські традиції, фольклор, спадщина та автентика – 134 (24,6%), молодь як тема чи цільова аудиторія – 86 (15,8%), українська ідентичність – 73 (13,4%), відновлення та відбудова – 29 (5,3%).

"Тема захисту України, звичайно ж, не абсолютний, але відносний лідер, оскільки ми розуміємо, що той період, який ми зараз переживаємо, також провокує нас створювати культурний продукт, який стосується захисту України, війни, оборони і так далі", – зазначила Бережна.

Також за її словами, 77,4% проєктів-переможців географічно базуються в Києві і Київській області.

Крім того, віцепрем’єрка розповіла, що багато проєктів підсвічують і популяризують видатних українців. Зокрема, серед переможців документальні проєкти про Василя Симоненка, Івана Дзюбу, Георгія Гонгадзе, Максима Кривцова та Софію Яблонську; є дитячий анімаційний серіал "Байки Сковороди"; будуть створені ігрові фільми про Майка Йогансена і Ольгу Харлан; реалізовуватимуться музичні проєкти про Володимира Івасюка, Миколу Лисенка і Бориса Лятошинського; отмають фінансування проєкти у напрямі візуальне мистецтво про Віктора Зарецького, Юрія Іллєнка, Івана Миколайчука та Богдана Ступку; будуть створені історичний мюзикл про Василя Вишиваного, сучасний балет сучасний балет "Малевич", вистави про Квітку Цісик та Леся Курбаса.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). 16 серпня було оголошено 546 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в кіно, музиці та мистецтві, які отримають фінансування.

У фінальному пітчингу продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометражні і короткометражні проєкти різних жанрів. Серед них фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату". В категорії "Неігрові (документальні) фільми та серіали" перемогло 70 проєктів, серед яких фільми про Superhumans, Симоненка, Яблонську, Кривцова, вбивство Фаріон і Гонгадзе. В категорії "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" перемогли 30 проєктів, серед яких "Байки Сковороди", "Товариство ІПСОшників" і мультик про пса Патрона. В категорії "Перформативне мистецтво" перемогло 133 проєкти, серед них 20 проєктів театрів Франка, Заньковецької, Лисенка, Лесі Українки і низка фестивалів. В категорії "Сучасна музика" перемогло 144 проєкти, серед них проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro. В категорії "Візуальне мистецтво" перемогло 77 проєктів, з них від кіностудії Довженка, Гогольфеста, Ukraïner, NAMU та Одеської кіностудії.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Вона зазначала, що уряд планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт.

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з’явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.