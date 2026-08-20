З 2028р до "Тисячовесни" можуть не допускати переможців попередніх років, чиї проєкти виявилися неуспішними, – Бережна

Всі переможці ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна-2026" зможуть брати участь у "Тисячовесні-2027", а надалі організатори дивитимуться на успішність їх попередніх робіт, на які вони отримали державне фінансування, допустила віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"Суто теоретично, я думаю, що так, тому що станом на момент подачі заявок (на "Тисячовесну-2027" – ІФ-У) ми ще не будемо мати цієї інформації. Тобто переможці тільки почнуть виготовлення, пройде 2-3 місяці. За цей час дуже важко зробити певні висновки, чи це успішний проєкт, чи не успішний, чи впоралися вони. Хіба що по категорії аудіовізуальні шоу для соцмереж, де короткий контент, там можемо подумати (про обмеження – ІФ-У). В інших категоріях, я думаю, такі обмеження будуть несправедливими, бо вони будуть безпідставними", – сказала Бережна в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи будуть мати право брати участь в проєкті "Тисячовесна" ті заявники, які перемогли в 2026 році, але в результаті їх культурний продукт не виконав KPI (не набрав перегляди, не був успішним в прокаті, не виконав некомерційну функцію).

На уточнення, чи плануються такі обмеження для наступних років, починаючи з 2028-го, де успішність попередніх проєктів вже буде видно, віцепрем’єрка зазначила, що це дійсно питання доцільності і обгрунтованості використання державних коштів, тому такі обмеження, скоріше за все, будуть.

"Я думаю, що будуть. Треба подумати, як ми це пропишемо, тому що іноді проект може не злетіти не через те, що режисер чи продюсер погані і не треба більше давати їм шансу. Тут треба дивитися, як це спроєктувати, але точно маємо діяти з презумпції обґрунтованості використання державних коштів", – сказала Бережна.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). 16 серпня було оголошено 546 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в кіно, музиці та мистецтві, які отримають фінансування.

У фінальному пітчингу продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометражні і короткометражні проєкти різних жанрів. Серед них фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату". В категорії "Неігрові (документальні) фільми та серіали" перемогло 70 проєктів, серед яких фільми про Superhumans, Симоненка, Яблонську, Кривцова, вбивство Фаріон і Гонгадзе. В категорії "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" перемогли 30 проєктів, серед яких "Байки Сковороди", "Товариство ІПСОшників" і мультик про пса Патрона. В категорії "Перформативне мистецтво" перемогло 133 проєкти, серед них 20 проєктів театрів Франка, Заньковецької, Лисенка, Лесі Українки і низка фестивалів. В категорії "Сучасна музика" перемогло 144 проєкти, серед них проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro. В категорії "Візуальне мистецтво" перемогло 77 проєктів, з них від кіностудії Довженка, Гогольфеста, Ukraïner, NAMU та Одеської кіностудії.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Вона зазначала, що уряд планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт.

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з’явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.