Проєкти візуального мистецтва від Кіностудії Довженка, Гогольфеста, Ukraïner, NAMU та Одеської кіностудії перемогли у "Тисячовесні-2026"

У фінальному пітчингу ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Візуальне мистецтво" перемогло 77 проєктів.

Загалом у категорії "Візуальне мистецтво" було подано 226 заявок, і після технічного відбору Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти допустило 199 проєктів до другого етапу мистецького конкурсу.

Після експертного оцінювання до останнього етапу пройшло 136 заявок.

По результатам фінального пітчингу, який відбувся 12-16 серпня у категорії "Візуальне мистецтво" перемогло 77 проєктів, які отримають державне фінансування.

Зокрема, ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" реалізує проєкт "Легенди українського кіно: Іллєнко, Миколайчук, Ступка", який покликаний популяризувати творчість митців.

Також ГС "Центр цифрової історії" переміг з проєктом "Монументальна мозаїка України: культурний маршрут Рівненщини", який націлений на дослідження, цифрову фіксацію, популяризацію і збереження монументального мистецтва Рівнинщини.

Крім того, ГО "Фестиваль сучасного мистецтва "Гогольфест" отримає держфінансування на проєкт "Посадка. Дерево Пам’яті", який передбачає створення меморіального простору-інсталяції у парковій зоні для сакралізації пам’яті про загиблих у повномасштабній війні Героїв.

В свою чергу, ГО "Українер" перемогло з проєктом "Ukraïner – повернення до себе" – масштабна мультимедійна виставка, в рамках якої відвідувачі пройдуть "мандрівку самопізнання та зануряться у багатовимірний зліпок історії України".

Також серед переможців проєкт "Горизонт" – фотосерія та дві відеороботи про жінок, які після 2022 року почали працювати під землею в шахтах в Павлограді Дніпропетровської області.

Крім того, державне фінансування отримає віртуальна виставка "Горська – Зарецький. Мистецтво народжене з опору", яка покликана знайомити школярів з мистецтвом шістдесятників.

Серед іншого серед проєктів-переможців: МСУМК Art Festival "Мистецтво взаємодії", Київська бієнале 2027 "Спільна земля / Common Ground", Інтерактивна open-air експозиція "Запоріжжя: Історичний лабіринт", "NAMU VR: Відновлена постійна експозиція", "Музей до музею. Публічна апробація UMCA Вінниця. Виробництво", "Мозаїчне панно в Ясінях".

Також перемогли проєкти Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, ПрАТ "Одеська кіностудія", Національного музею історії України у Другій світовій війні, Національного художнього музею і КУ "Одеський національний художній музей".

З повний списком проєктів-переможців можна ознайомитися за посиланням: https://mincult.gov.ua/wp-content/uploads/2026/08/rekomendovani-do-peremogy_nove.pdf

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). 16 серпня було оголошено 546 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в кіно, музиці та мистецтві, які отримають фінансування.

У фінальному пітчингу продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометражні і короткометражні проєкти різних жанрів. Серед них фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату". В категорії "Неігрові (документальні) фільми та серіали" перемогло 70 проєктів, серед яких фільми про Superhumans, Симоненка, Яблонську, Кривцова, вбивство Фаріон і Гонгадзе. В категорії "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" перемогли 30 проєктів, серед яких "Байки Сковороди", "Товариство ІПСОшників" і мультик про пса Патрона. В категорії "Перформативне мистецтво" перемогло 133 проєкти, серед них 20 проєктів театрів Франка, Заньковецької, Лисенка, Лесі Українки і низка фестивалів. В категорії "Сучасна музика" перемогло 144 проєкти, серед них проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Вона зазначала, що уряд планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт.

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з’явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.