На повне відновлення видавництва "Ранок" треба мінімум 3-5 років, в компанії тимчасово обмежили зарплати – гендиректор

Генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов заявляє, що на повне відновлення компанії після російських обстрілів знадобиться мінімум 3-5 років.

"Антикризовий план команди видавництва "Ранок". Наступного дня після великої пожежі ми зібрали антикризовий штаб… За нашими оцінками, на повне відновлення знадобиться мінімум 3-5 років. Люди живі, уся команда разом", – написав Круглов в мережі Facebook.

Він розповів, що файли та макети книжок збережені в хмарі завдяки резервному копіюванню.

Круглов заявив, що перше завдання – забезпечити школярів підручниками, а також, що доставка до шкіл з резервних складів не зупиняється.

"Проблема є зі згорілими накладами, деякі назви необхідно повністю передрукувати. На сьогодні сім друкарень погодилися на терміновий додрук 620 тисяч підручників. Ми згодні на будь-які умови, аби за вересень надолужити втрачене", – додав він.

В той же час, гендиректор зауважив, що гостро стоять питання грошей, імпорту паперу і юридичні питання, бо військові ризики на сьогодні не є форс-мажором.

"Оптимізація видатків. Домовилися з командою про тимчасове обмеження зарплат, написали листи орендодавцям про знижки на оренду складів. Майже всі підтримали.

Сформували секвестований бюджет. Знову урізали. Потім знову, щоб збалансувати витрати. Ведемо перемовини з банками про кредитування. Поки безуспішно. Майбутні книжки та інтелектуальні права у якості застави банкам нецікаві. Це величезна проблема, яку треба виносити на рівень уряду", – написав він.

Крім того, він заявив, що в Україні немає небезпечних місць, тому компанія має ще більше диверсіфукувати маршрути доставки та зберігання книжок, що дуже дорого. "Зв’язуємося з партнерами, постачальниками. Говоримо з авторами, літературними агенціями, просимо відтермінування платежів та гонорарів. Пояснюємо ситуацію. Всі відносяться з розумінням", – додав він.

Як повідомлялося, у 2022 році російські обстріли пошкодили логістичний центр видавництва "Ранок" у Харкові. Тоді було знищено частину книжкових запасів і завдано збитків на десятки мільйонів гривень.

14 травня 2026 року російським обстрілом пошкоджено електропідстанцію на одному з логістичних центрів видавництва "Ранок" у Києві.

1 серпня 2026 року внаслідок російського обстрілу Харкова були пошкоджені склади видавництва "Ранок", які були місцем зберігання продукції мережі "КнигоЛенд", "ФабулаКнигоманія", READBERRY, Korali books і самого видавництва "Ранок". Зазначалося, що у пожежі згоріли підручники.