У "Тисячовесні-2026" в сучасній музиці перемогли проєкти для Ziferblat, Carpetman, Артема Пивоварова, Марини Круть і Victoria Niro

У фінальному пітчингу ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Сучасна музика" перемогло 144 проєкти.

Загалом у категорії "Сучасна музика" було подано 337 заявок, і після технічного відбору Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти допустило 299 проєктів до другого етапу мистецького конкурсу.

Після експертного оцінювання до останнього етапу пройшло 214 заявок.

За результатами фінального пітчингу, який відбувся 12-16 серпня у категорії "Сучасна музика" перемогло 144 проєкти, які отримають державне фінансування.

Зокрема, серед конкурсантів-переможців можна побачити ТОВ "ГНС Компані" (GNS music company), яка подалася з проєктами створення альбому і кліпів для гурту Ziferblat і дебютного ЕП для молодого виконавця Nicholas Mats.

В свою чергу продюсер Іван Клименко переміг на "Тисячовесні" з проєктом створення симфонічного альбому народної музики у виконанні артистки Марини Круть.

Сама Марини Круть перемогла з проєктом музичного відеокліпу "Котику сіренький".

Також серед переможців ТОВ "Клекіт рекордс" (Kickit Records ), які хочуть створити проєкт "Україна звучить: сучасна музика нового покоління", у межах якого планується створення музичних творів за участю артистів Victoria Niro, Білий Бо та BOTASHE.

Також на "Тисячовесну" перемогло ТОВ "ЕНКО ЛТД" (музичний лейбл Enko), яке планує створення оркестрової версії треків виконавця Carpetman – "Carpetman Orchestra Performance".

Крім того, державне фінансування отримає виконавець Артем Пивоваров з проєктом "ORCHESTRA ALBUM" запису оркестрових версій своїх пісень за участі оркестру НАОНІ.

Серед іншого, переміг проєкт музиканта, лідера гурту "The ВЙО" Мирослава Кувалдіна щодо запису музичного альбому "Коли я повернусь з війни", який осмислює досвід сучасної війни.

Також держфінансування отримає музично-поетичний альбом "ІЗІ", створений у співпраці гурту "Мертвий Півень" і поета та прозаїка Юрія Іздрика.

Крім того, серед переможців проєкти із запису альбомів, синглів і відеоробіт для таких гуртів і виконавців: Крамдада, Побутовий реп, Дехто інший, NAVKA, МОВА, Фіолет, ОлІвЄ, ДІЛЯ і хор АКІМ.

Також серед проєктів переможців: "Фестиваль "Всесвіт Лисенка", академічний музфестиваль "Хвиля", фестиваль-конкурс Dity Help Music, Всеукраїнський конкурс молодих неформальних музичних проєктів Коза М’юзік Батл 2027, Культурно-мистецький проєкт "Next Stage", Національний фестиваль Electro acoustic fest "МОДНІ.prо", Освітня програма та музичний фестиваль СМИК, Всеукраїнський фестиваль електроакустичної музики SONIC FUTURES, а також багато інших популярних, фольклорних і академічних проєктів.

В той же час, на грантову підтримку подавалося ТОВ "Твій найкращий фестиваль" (Atlas Festival) для створення "Громадської алеї" на фестивалі в 2027 році, а також для проведення благодійного донатного дня в рамках Atlas Festival – DonAtlas, але не перемогли на пітчингу.

З повний списком проєктів-переможців можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). 16 серпня було оголошено 546 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в кіно, музиці та мистецтві, які отримають фінансування.

У фінальному пітчингу продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометражні і короткометражні проєкти різних жанрів. Серед них фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату". В категорії "Неігрові (документальні) фільми та серіали" перемогло 70 проєктів, серед яких фільми про Superhumans, Симоненка, Яблонську, Кривцова, вбивство Фаріон і Гонгадзе. В категорії "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" перемогли 30 проєктів, серед яких "Байки Сковороди", "Товариство ІПСОшників" і мультик про пса Патрона. В категорії "Перформативне мистецтво" перемогло 133 проєкти, серед них 20 проєктів театрів Франка, Заньковецької, Лисенка, Лесі Українки і низка фестивалів.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Вона зазначала, що уряд планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт.

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з’явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.