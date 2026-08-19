Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Культура

Мінкультури внесло фронтмена російського гурту "The Hatters" до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

1 хв читати
Додати як джерело

Міністерство культури України внесло фронтмена російського гурту "The Hatters" Юрія Музиченка до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з наказами відомства, до оновленого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, увійшов: російський музикант, фронтмен музичного гурту "The Hatters", актор театру і кіно, відеоблогер Юрій Музиченко.

Зазначається, що він бере участь в антиукраїнських пропагандистських заходах держави-агресора, організованих представниками окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території України і спрямованих, зокрема, на виправдання та легітимізацію агресії і окупації українських територій, популяризацію вищого керівництва та органів держави-агресора, їх посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються Росією.

Таким чином, наразі до переліку занесено вже 261 особу.

Як повідомлялося, 2022 року до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, включили чотирьох росіян. Водночас цього року з нього виключено російського гумориста Максима Галкіна. У 2023 році Мінкультури внесло трьох росіян до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці, у 2024 році – 23 росіян, а у 2025 році – 11 росіян.

#мінкультури #музикант #нацбезпека
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату" перемогли у "Тисячовесні-2026"

Фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату" перемогли у "Тисячовесні-2026"

У фінальному пітчингу ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометр…

Читати
В "Тисячовесні-2027" можуть з'явитися обмеження участі митців і артистів, які взаємодіяли з РФ під час війни, – Бережна

В "Тисячовесні-2027" можуть з'явитися обмеження участі митців і артистів, які взаємодіяли з РФ під час війни, – Бережна

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна заявляє, що в ініціативі підтримки українського к…

Читати
Країна-переможець "Євробачення", у якій триває збройний конфлікт, не зможе приймати конкурс, а інша країна проводитиме його від свого імені

Країна-переможець "Євробачення", у якій триває збройний конфлікт, не зможе приймати конкурс, а інша країна проводитиме його від свого імені

Країна-переможець міжнародного пісенного конкурсі "Євробачення", у якій триває збройний конфлікт чи чутлива геополітична ситуація, не зможе приймати …

Читати
Бережна про культурний продукт, який споживає: стендап Ліпка, музика Паліндрома, фільми Лукіча і книга Найем

Бережна про культурний продукт, який споживає: стендап Ліпка, музика Паліндрома, фільми Лукіча і книга Найем

Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна розповіла, що саме вона споживає з українського к…

Читати