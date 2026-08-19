Мінкультури внесло фронтмена російського гурту "The Hatters" до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Міністерство культури України внесло фронтмена російського гурту "The Hatters" Юрія Музиченка до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з наказами відомства, до оновленого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, увійшов: російський музикант, фронтмен музичного гурту "The Hatters", актор театру і кіно, відеоблогер Юрій Музиченко.

Зазначається, що він бере участь в антиукраїнських пропагандистських заходах держави-агресора, організованих представниками окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території України і спрямованих, зокрема, на виправдання та легітимізацію агресії і окупації українських територій, популяризацію вищого керівництва та органів держави-агресора, їх посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються Росією.

Таким чином, наразі до переліку занесено вже 261 особу.

Як повідомлялося, 2022 року до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, включили чотирьох росіян. Водночас цього року з нього виключено російського гумориста Максима Галкіна. У 2023 році Мінкультури внесло трьох росіян до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці, у 2024 році – 23 росіян, а у 2025 році – 11 росіян.