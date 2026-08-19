У "Тисячовесні-2026" в перформативному мистецтві перемогло 20 проєктів театрів Франка, Заньковецької, Лисенка, Лесі Українки і низка фестивалів

У фінальному пітчингу ініціативи підтримки культурного продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Перформативне мистецтво" перемогло 133 проєкти.

Загалом у категорії "Перформативне мистецтво" було подано 314 заявок, і після технічного відбору Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти допустило 282 проєктів до другого етапу мистецького конкурсу.

Після експертного оцінювання до останнього етапу пройшло 217 заявок.

По результатам фінального пітчингу, який відбувся 12-16 серпня у категорії "Перформативне мистецтво" перемогло 133 проєкти, які отримають державне фінансування.

Зокрема, перемогу отримало три проєкти Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка: вистава "Держава" (режисер-постановник Давид Петросян); вистава "Перехресні стежки" (режисер-постановник Іван Уривський); міжнародний фестиваль перформативного мистецтва HYMERAFEST.

"Попереду велика робота зі створення нових проєктів. Після прем’єри вистава "Держава" увійде до репертуару Театру Франка, вистава "Перехресні стежки" житиме на сцені Варшавського театру, а фестиваль HYMERAFEST стане регулярною подією в житті культурно-туристичної України", – прокоментували перемогу в театрі.

Національний театр імені Марії Заньковецької за фінансової підтримки президентської ініціативи буде реалізовувати такі п’ять проєктів: "Квітка", "Мазох та його історії", "Коротка проза, довга дія, або Театр ідентичності", "Спитайте Мієчку", "Хартія", а також низку проєктів у співпраці з іншими переможцями: "Театр Ветеранів. Фестиваль Перших П’єс у Львові" (у співпраці з ГО "Театр Ветеранів"), Хореографічний фестиваль М3 (у співпраці з ГО "Центр Текст"), Телевистави театру імені Марії Заньковецької (у співпраці з Телерадіокомпанією "Перший Західний"), "Курбас – культура як опір" (у співпраці з ГО "Центр Текст"), "Ластівка з Кривих Ровень" (у співпраці з ГО "Центр Текст") і Львівський музей театру.

Харківський національний академічний театр опери та балету імені М. В. Лисенка отримає фінансування на 6 проєктів: опери "Алкід" та "Король Данило", виставу-реквієм "Голос і попіл. Псалом незнищенного слова", балети "Ельфа Лелія" та "Karinska", а також хореографічний проєкт "11:11".

Також шість проєктів Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки отримали підтримку "Тисячовесни": "Бабуся вмирати не любила" (режисер Юрій Радіонов), "Блакитна троянда" (режисерка Олександра Кравченко), "За парканом" (режисер Кирило Кашліков), "Брідські явища" (режисерка Олена Щурська), "Перехресні стежки" (режисур Максим Голенко) і "Вампірський бал на Перкалабі" (режисерка Вероніка Літкевич).

Крім того, серед переможців: "Всеукраїнський відкритий фестиваль театрального мистецтва для дітей та молоді "Метафора FEST", "Гогольфест_Бо є сенс", "Фестиваль "Маланка" від етногурту "Легіт", "Хореографічний фестиваль М3", "Gogolfest Pokrova: TimeCode", "XVIII Міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької "Zhovkva Opera Fest 2027", Міжнародний театральний фестиваль

"Золотий лев-2027", Фестиваль "ХИМЕРА ФЕСТ, Фестиваль театру для підлітків

"Безпечний простір", Серія кліпів-мюзиклів "Вустами-Вуслами".

З повний списком проєктів-переможців можна ознайомитися за посиланням: https://mincult.gov.ua/wp-content/uploads/2026/08/rekomendovani-do-peremogy_nove.pdf

Як повідомлялося, Міністерство культури 3 квітня дало старт подачі конкурсних заявок за ініціативою зі створення українського культурного продукту "Тисячовесна" (раніше "1000 годин українського контенту"). 16 серпня було оголошено 546 проєктів-переможців "Тисячовесни-2026" в кіно, музиці та мистецтві, які отримають фінансування.

У фінальному пітчингу продукту "Тисячовесна" 2026 року в категорії "Ігрові фільми та серіали" перемогли 92 повнометражні і короткометражні проєкти різних жанрів. Серед них фільми про Харлан, Горську, Вірського, Іллєнка, "Братів Гадюкіних" і комедія "Вертеп в хату". В категорії "Неігрові (документальні) фільми та серіали" перемогло 70 проєктів, серед яких фільми про Superhumans, Симоненка, Яблонську, Кривцова, вбивство Фаріон і Гонгадзе. В категорії "Фільми для дитячої аудиторії та анімація" перемогли 30 проєктів, серед яких "Байки Сковороди", "Товариство ІПСОшників" і мультик про пса Патрона.

На реалізацію цієї програми в державному бюджеті на 2026 рік передбачено 4 млрд грн. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури України Тетяни Бережної, у цьому році на програму "Тисячовесна" максимально буде виділено 80% від 4 млрд грн, тобто 3,2 млрд грн. Вона зазначала, що уряд планує закласти в державний бюджет на 2027 рік понад 4 млрд грн на проєкт.

За словами Бережної, в наступному році проєкт планують поширити на книги і онлайн-ігри. Також Бережна повідомила, що автори книг і бібліотеки зможуть доєднатися до програми "Тисячовесна" в 2027 році.

Крім того, Бережна заявляє, що в проєкті "Тисячовесна" в 2027 році можуть з’явитися чіткі обмеження, які заборонятимуть участь у проєктах для митців і артистів, які взаємодіяли із Росією під час війни.