Латвія внесе 50 тисяч євро до Українського фонду культурної спадщини – Бережна

Латвія оголосила про внесок 50 тисяч євро до Українського фонду культурної спадщини (УФКС), повідомила віцепрем'єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Це одинадцята країна, яка підтримала Фонд", – написала вона у Facebook у вівторок.

Український фонд культурної спадщини створений як міжнародний механізм для залучення ресурсів на захист і відновлення української культурної спадщини. Наразі Фонд уже акумулював понад 4,3 млн євро, нагадала Бережна.

"Кошти Українського фонду культурної спадщини спрямовуються на конкретні проєкти – захист, відновлення, збереження української культурної спадщини. Перший підтриманий проєкт – Мистецький арсенал", – йдеться у дописі.

Бережна подякувала Латвії за підтримку України, солідарність із українською культурою та готовність вкладати ресурси у її збереження.

Як повідомлялося, в липні 2025 року Мінкультури з партнерами на Конференції з відновлення у Римі (Італія) презентували нові міжнародні інструменти для підтримки української культури: Альянс культурної стійкості, Український фонд культурної спадщини та Team Europe Ukraine.

На початку листопада 2025 року в Копенгагені (Данія) відбулася друга міжнародна конференція "Співпраця заради стійкості", на якій презентували механізм функціонування Українського фонду культурної спадщини. За результатами конференції Данія, Нідерланди, Польща та Велика Британія заявили, що інвестують EUR3 млн у новостворений Український фонд культспадщини.

Наприкінці січня 2026 року Бережна заявила, що запуск діяльності УФКС потребує стартового бюджету у розмірі 10-15 млн євро. У червні Бережна підтвердила, що для повноцінного запуску УФКС потрібно мобілізувати 15 млн євро до кінця 2026 року.

Про свої внески оголосили: Королівство Данія – 10 млн данських крон, Королівство Нідерланди – 1 млн євро, Велика Британія – 200 тис. фунтів стерлінгів, Республіка Польща та Королівство Іспанія – по 0,5 млн євро, Естонська Республіка – 20 тис. євро, Латвійська Республіка – 50 тис євро.

Стало відомо, що першим об'єктом, який будуть відновлювати під егідою Українського фонду культурної спадщини, стане зруйнований окупантами Історико-краєзнавчий музей в Іванкові Київської області, де експонувалися картини української художниці Марії Примаченко.